Рашисти обстріляли Харків, Миколаїв, Нікополь та Запоріжжя: є загиблі, багато поранених

Росіяни, що воюють проти України, протягом ночі завдали ударів по Харкову. Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

«Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти до Немишлянського району міста, в адміністративну будівлю. На щастя без потерпілих, без пожежі. Артилерійські приходи по Салтівському та Індустріальному районам. Під потужним обстрілом Павлове Поле у Шевченківському районі. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням головки подарунка, що прилетів. Одна людина на Полях постраждала — забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків», — написав він.

Терехов додав, що обстріляно великий квадрат Павлова Поля. Постраждали житлові будинки, навчальні заклади, рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. У багатьох квартирах вибито вікна. Є інформація про осколкові прильоти до квартир городян. Є інформація про трьох поранених на Павловому Полі. Усіх госпіталізовано, з ними працюють лікарі.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram, що вночі близько 03:30 росіяни завдали ракетних ударів по місту Миколаїв. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав у Telegram, що після опівночі російська армія обстріляла з «Градів» Нікопольський район, зі ствольної артилерії — Криворізький. Як завжди, ударили по житлових кварталах — по людях, які у цей час спали. У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них — 58-річний чоловік — у лікарні.

Також сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.

«Вночі обстрілу з боку окупанта зазнав проммайданчик смт Степногірськ. Пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє», — написав у Telegram Олександр Старух.

Як писали «ФАКТИ», днями українські захисники звільнили декілька населених пунктів на Донбасі.

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