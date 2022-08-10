«Примерно 30−40 нациков разместились»: у Харкові судили доцента, який зливав ворогу дані про ЗСУ

Київський районний суд Харкова виніс вирок місцевому жителю, який поширював в умовах воєнного стану інформацію про розташування Збройних Сил України. про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

«За матеріалами справи, підозрюваний — доцент кафедри фізико-математичних наук Харківського політехнічного інституту. 11 травня у себе вдома, він поширив «Вконтакте» на особистій сторінці публікацію у вигляді зображення карти місцевості у додатку Google Maps із координатами розташування військової техніки ЗС України. Картинку доповнив текстовим поясненням: «Примерно 30−40 нациков разместились с тремя артиллерийскими пушками в моем районе по ул. Шевченко 315 (около здания патрульной полиции), ждите прилета:) Видимо ситуация с разрушенными зданиями СБУ и полиции ничего не научила. Народ, кто живет в Киевском районе, будьте осторожней и бдительней, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, прячьтесь в укрытиях, укропы тоже бьют по своим, а потом списывают на страну «агрессора» Россию».

На судовому засіданні до початку розгляду обвинувального акту по суті чоловік вирішив підписати із прокурором угоду про визнання винуватості. Її затвердили. З огляду на це громадянину призначили 5 років позбавлення волі умовно, звільнивши з випробувальним строком 2 роки.

А от жителя Київської області, який повідомляв російським військовим про місця розташування блокпостів територіальної оборони, суд визнав винним у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану, і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

610

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram