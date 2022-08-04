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Події

«Перейшли на бік терористів»: оголошено підозри двом суддям

20:20 4 серпня 2022
оголошено підозри двом суддям

В Україні продовжують притягати до відповідальності колаборантів та зрадників. Днями двом суддям, жителям Макіївки та Новоазовська, заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації. Про це заявили в Офісі генпрокуратури:

«Відомо, що у 2016 році двоє колишніх суддів — Донецького окружного адміністративного суду та Тельманівського районного суду Донецької області, добровільно взяли участь в утворенні і функціонуванні на території області системи незаконних судових органів окупаційної влади рф. Вони очолили „Тельманівський та Новоазовський районні суди ДНР“. Й через так зване законодавство псевдореспубліки, здійснюють „правосуддя“ і приймають незаконні судові рішення. Крім того, проводять брифінги для підконтрольних окупаційному режиму ЗМІ».

Прізвищ зрадників наразі не оголошують, а слідство здійснюють співробітники ДБР.

Раніше СБУ викрила чиновника, який допоміг окупантам перекинути бронетехніку із Криму.

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