Здавав ворогу інформацію про мешканців Київської області та блокпоста: зрадника України засудили до 15 років

Жителя Київської області суд визнав винним у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



У суді прокурори довели, що чоловік під час окупації села Перемога Броварського району Київської області повідомляв російським військовим про місця розташування блокпостів територіальної оборони.

Також він надавав інформацію про місця роботи місцевих жителів, зокрема про працівників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ.

Чоловік допомагав військовослужбовцям росії орієнтуватися на місцевості та виконував різні їхні доручення. За це зрадник отримав гарантію особистої безпеки від представників країни-агресорки.



До набуття чинності вироку чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Черкасах суд призначив заставу у розмірі 1 млн та 1 тисячу гривень місцевому депутату Олександру Замирайлу, який підозрюється у колабораціонізмі.

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