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Погода

Українців попередили про суттєве погіршення погоди

16:14 10 серпня 2022
Гроза

У четвер, 11 серпня, у низці областей України очікується різке погіршення погоди — перший рівень небезпечності (жовтий) оголошено у Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях.

Про це повідомили у ДСНС, попередивши про грози.

А синопткиня Наталія Діденко деталізувала прогноз, зазначивши, що 11 серпня дощі, місцями з грозами, пройдуть:

  • найближчої ночі — у північних областях, на Волині, Рівненщині, зачеплять Полтавщину, Черкащину, можливі локально на Харківщині, Луганщині;
  • вранці — переважно у північній частині;
  • вдень короткочасні опади з грозами найбільш ймовірні у західних областях, в Криму та місцями на узбережжі Запорізької області;
  • ввечері — у центральних областях (окрім Дніпропетровської) та на півночі України (окрім Сумської), на Волині, Рівненщині, в окремих районах Запоріжжя та Криму.

«Всі області, які не вказувалися в згадуваний час доби — без істотних опадів», — відзначила вона та додала, что вітер очікується північно-східний, помірний, часом може бути рвучким — до 12−14 метрів за секунду.

На основній тереторії температура вдень передбачається на рівні +21+27 градусів. Спекотніше буде у східних областях та у південній частині України, а також на Дніпропетровщині — до +30+34 градусів.

У Києві 11 серпня вдень — до +26 градусів. Очікуються дощі, місцями з грозами. Більша ймовірність опадів вночі, вранці та ввечері.

Наталка Діденко нагадала, що на сході та півдні України весь поточний та наступний тиждень домінуватиме спекотна та дуже спекотна погода — часом повітря прогріється до +36…+41 градусу.

Фото Pixabay

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