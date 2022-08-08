Шквали, град, різке похолодання та повернення нестерпної спеки до +41: синоптики назвали дату

У вівторок, 9 серпня, в Україні утримається спекотна погода. На півдні та сході країни очікується до +30…+36 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

Значно прохолодніше повітря буде у західних областях — +20…+26 градусів. На решті території України максимальна температура повітря буде +25…+29, у центрі подекуди до +30 градусів.

Дощі з грозами, градом та шквалами можливі у Вінницькій, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Опади, від невеликих до помірних, охоплять більшу частину західних областей, окрім Волині. На решті території України буде сухо. Увечері є можливість локальних дощів у Черкаській та Полтавській областях.

У Києві завтра опадів не очікується, але буде хмарно. Температура повітря у столиці у межах +24…+25 градусів.

У другій половині тижня у Києві стовпчики термометрів піднімуться на кілька градусів.

Синоптикиня звертає увагу, що на сході та півдні України весь поточний та наступний тиждень домінуватиме спекотна та дуже спекотна погода, часом повітря прогріється до +36…+41 градуса.

Нагадаємо, у серпні очікується кілька магнітних бур. Найближча з них, 10−11 серпня, буде середньої інтенсивності. А 16−22 серпня метеозалежним людям варто підготуватися. Буря буде потужна та тривала з піком 20 серпня.



Фото Pixabay

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