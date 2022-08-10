Дитина народилася за кордоном: яке свідоцтво потрібно для повернення в Україну

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну багато жінок, у тому числі й вагітних, знайшли собі притулок за кордоном. Багато хто вже народив дітей в сусідніх країнах. А нині у людей виникає запитання, чи можуть батьки ввезти в Україну дитину, громадянина нашої держави, за свідоцтвом про народження, яке було видане за кордоном.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» передбачено, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

«Згідно із частиною шостою статті 1 Закону України „Про нотаріат“, вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством — на дипломатичні представництва України», — додали у ДПСУ.

Раніше адвокат сімейного права Анатолій Волков пояснював, що у разі втрати зв'язку з дитиною під час війни, яка могла виїхати з рідними за кордон, про перетин нею кордону можна дізнатися, звернувшися з письмовим запитом до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Фото Pixabay

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