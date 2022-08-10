38.95 / 39.94 39.32 / 40.57
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Дитина народилася за кордоном: яке свідоцтво потрібно для повернення в Україну

16:35 10 серпня 2022
Немовля

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну багато жінок, у тому числі й вагітних, знайшли собі притулок за кордоном. Багато хто вже народив дітей в сусідніх країнах. А нині у людей виникає запитання, чи можуть батьки ввезти в Україну дитину, громадянина нашої держави, за свідоцтвом про народження, яке було видане за кордоном.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» передбачено, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

«Згідно із частиною шостою статті 1 Закону України „Про нотаріат“, вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством — на дипломатичні представництва України», — додали у ДПСУ.

Раніше адвокат сімейного права Анатолій Волков пояснював, що у разі втрати зв'язку з дитиною під час війни, яка могла виїхати з рідними за кордон, про перетин нею кордону можна дізнатися, звернувшися з письмовим запитом до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Фото Pixabay

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Розчарування Терезів та покаяння Скорпіонів: п'яти знакам зодіаку загрожують конфлікти та нервові зриви 10 серпня

Ганна Сєдокова

«Жирна, як бочка»: іноземні шанувальники присоромили ексвіагрянку Сєдокову, яка замовчує війну в Україні

Пугачова, Галкін та діти

Без Галкіна: Паулс розповів про повернення Пугачової до Москви

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту