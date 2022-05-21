Як дізнатися про виїзд дитини за кордон в умовах воєнного стану: поради фахівця

Війна внесла свої негативні корективи в життя багатьох українських сімей. Рятуючи дітей від небезпеки, велика кількість батьків змушені виїхати з ними за кордон. Однак є непоодинокі випадки, коли один з батьків втрачає будь-який контакт з дитиною, не має жодної інформації про країну її перебування. Наразі виникає чимало важливих проблем у сфері сімейних правовідносин (у тому числі, як відправити аліменти за кордон). Відповіді на поширені запитання надав адвокат сімейного права Анатолій Волков.

— Яким чином один із батьків може дізнатися про виїзд його дитини за кордон? Куди слід звертатися?

— Для отримання інформації про перетин дитиною кордону необхідно звернутися з письмовим запитом до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська 26). Якщо із запитом звертається представник одного з батьків, обов’язково, крім повноважень, додавайте заяву (згоду) на отримання представником інформації, що містить персональні дані дитини.

— У людини є рішення суду про графік побачення з дитиною. Як під час війни його реалізувати, якщо мати з дитиною виїхали за межі України?

— Рішення суду в будь-якому разі підлягають обов’язковому виконанню усіма громадянами. Однак виїзд одного з батьків з дитиною за кордон після початку війни — привід для пошуку тимчасового іншого формату підтримання контакту з дитиною. Ініціюйте систематичний відеоконтакт з дитиною за допомогою застосунків. Той з батьків, хто перебуває з дитиною, в жодному разі не повинен обмежувати іншого, навіть якщо дистанційне спілкування не передбачене рішенням суду.

Якщо тим з батьків, з ким перебуває дитина за кордоном, чиняться перешкоди спілкуванню з донькою чи сином, наполягайте на здійсненні державним виконавцем примусових заходів, зокрема складанні актів про невиконання, накладення штрафів та застосування інших передбачених обмежень відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження».

— Чи може особа ініціювати судовий процес про повернення дитини в Україну на підставі Конвенції, оскільки згоди на виїзд дитини за кордон вона не надавала?

— Процедура повернення дітей, протиправно вивезених або утримуваних на території іноземної держави, до держави їх постійного місця проживання регулюється Конвенцією про цивільноправові аспекти міжнародного викрадення дітей. З початку агресії російської федерації, діти у супроводі одного з батьків на законних підставах могли перетинати кордон без наявності згоди іншого батька. Звісно, це пов’язано з порятунком життя малюків та відповідними змінами до «Правил перетинання державного кордону громадянами України», в умовах воєнного стану. Тому наразі можна констатувати, що підстав для застосування положень Конвенції в частині негайного повернення дитини у країну постійного проживання немає.

— А чи можна розірвати шлюб в Україні з іноземцем, в якого є посвідка на проживання, однак після початку військових дій він виїхав за кордон і повертатися не має наміру?

— Так, ви можете звернутися з позовною заявою про розірвання шлюбу. Причому позивач має право скористатися альтернативною підсудністю — тобто звернутися до суду як за місцем реєстрації в Україні відповідача-іноземця (ч. 1 ст. 27 ЦПК України), так і за своїм зареєстрованим місцем проживання або перебування (ч. 2 ст. 28 ЦПК України).

Однак варто зазначити, що підставою подачі такого позову за зареєстрованим місцем проживання позивача є наявність таких умов: на утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. Тому при подачі позову в суд за своїм місцем проживання, раджу позивачам не тільки вказувати про наявність дітей, але і додати певні докази, що діти перебувають на утриманні (наприклад, довідка про склад сім’ї, платіжні документи, що свідчать про витрати на дитину, оплату продуктів, навчання тощо).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відновити втрачені під час війни документи про освіту.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter