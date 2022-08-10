Як оскаржити постанову військово-лікарської комісії: юристка дала дієві поради

У зв’язку з продовженням терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в нашій країні триває призов. Тому наразі непоодинокими є випадки, коли військово-лікарські комісії після проведеного медичного огляду виносять постанову, зі змістом якої особа може не погоджуватися. Юристка-практик Євгенія Задирако пояснила, як її оскаржити.

«Коли особа вже має постанову (свідоцтво про хворобу, протокол засідання, довідку) військово-лікарської комісії за результатами проведеного медичного огляду, з яким вона з певних причин не погоджується, необхідно визначитися із процедурою можливого оскарження, — каже юристка. - Процедура оскарження може бути досудовою та судовою. Досудова процедура оскарження полягає у зверненні особи із заявою до військово-лікарської комісії (ВЛК) вищого рівня. Тому перше, що необхідно зробити, — звернути увагу на те, якою саме ВЛК було прийнято постанову, яку особа має намір оскаржити. Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку. Тобто в цьому випадку є вибір, куди можна звернутися для оскарження. А от постанови Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК) можуть бути оскаржені лише в судовому порядку. У заяві до ВЛК вищого рівня або ЦВЛК необхідно описати ситуацію, що склалася, вказати, з чим саме ви не погоджуєтесь та якими документами це підтверджується (у випадку їх наявності). Відповідно до такої заяви необхідно буде долучити постанову, що оскаржується та за можливості інші медичні документи. Обираючи відразу судову процедуру, важливо пам’ятати, що суди звертають увагу на те, чи застосовувалася позивачем досудова процедура оскарження».

За словами юристки, судова процедура оскарження полягає у зверненні особою із позовом до адміністративного суду.

«Позов може бути поданий до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) особи-позивача або до суду за місцеперебуванням відповідача. Він може бути поданий в межах строку звернення до адміністративного суду. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк. Він обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень».

Раніше адвокат Юрій Мельник розібрався з найпоширенішими помилковими судженнями про мобілізацію.

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