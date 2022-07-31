Чи має військовозобов'язаний самостійно з'явитися у військкомат, якщо повістка не прийшла: роз'яснення юриста

Якщо вас не викликали до територіального центру комплектування жодним із належним способів (вручення повістки, наявність мобілізаційного розпорядження), то обов’язку з’явитися до центру комплектування «за замовчуванням» у вас немає. Таке роз'яснив адвокат компанії «Міллер» Юрій Мельник в коментарі hromadske.

Своєю чергою менеджер адвокатського об’єднання «PwC Legal» Артем Крикун-Труш додав, що у випадку, коли чоловік виїхав з родиною на нове місце проживання — він має знятися з військового обліку за місцем попередньої реєстрації і стати на новий облік протягом семи днів.

«Якщо ви внутрішньо переміщена особа з окупованих територій, то маєте стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, чи знялися ви з обліку вдома: часто це просто неможливо через окупацію та бойові дії. Також ви маєте інформувати свій центр комплектування про зміни в житті: сімейний стан, роботу, навчання тощо. Якщо ви порушуєте ці правила обліку — підлягаєте адміністративній відповідальності. Але якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку там немає підстав», — говорить юрист.

Також, за його словами, порушник може бути притягнутий і до кримінальної відповідальності, адже його дії можуть кваліфікувати за статтею 337 Кримінального кодексу України, яка встановлює покарання у вигляді штрафу (від 5 100 до 8 500 гривень) або виправних робіт протягом року за ухилення від військового обліку. Однак вона може бути застосована не за перше порушення обліку, а лише у випадку ігнорування попередження керівником центру комплектування, коли ви не з’явилися за повісткою для уточнення облікових даних.

Діє і стаття 336 Кримінального кодексу України, яка встановлює покарання від 3 до 5 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Йдеться про випадки, коли ви уточнили облікові дані, пройшли медкомісію, вам вручили наступну повістку — про призов на службу, — але у визначений час ви не прийшли до центру комплектування.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, чи можуть відправити на передову без підготовки та кого мобілізують насамперед.



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