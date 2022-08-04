«Взяття жінок на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію»: експертка відповідає на актуальні запитання

В суспільстві точиться чимало дискусій щодо військового обліку та мобілізації певної категорії жінок, які з 1 жовтня 2022 року будуть зобов’язані стати на військовий облік. Відповіді на поширені запитання дала адвокатка Лілія Єрмоленко.

«З 1 жовтня 2022 року в Україні усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком мають стати на військовий облік військовозобов’язаних. Жодних виключень немає. Тобто від військового обліку не звільняються і ті жінки, що мають малолітніх дітей, і навіть вагітні.

Військовий облік для жінок не відрізняється від обліку чоловіків, оскільки наразі окремого порядку взяття жінок на військовий облік в Україні не встановлено. Тому до жінок будуть застосовуватись ті ж самі правила, які існують для чоловіків, встановлені Порядком організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних.

Після того, як жінка стане на військовий облік в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вона набуде статусу військовозобов'язаної та перебуватиме у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом)".

За словами адвокатки, взяття на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію:

«Хоча варто зазначити, що Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» чітко не вказує, кого мають призивати — чоловіків чи жінок. І в Указі Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію» йдеться про призов всіх військовозобов'язаних, без уточнення статі. Тобто жінки, так само як і чоловіки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану.

В публікаціях часто можна побачити висловлювання авторів про те, що жінки, які мають дітей віком до 18 років, призову на військову службу через мобілізацію не підлягають і можуть бути призвані на військову службу лише за їх згоди і тільки за місцем проживання. До речі, в цих публікаціях не має посилань на конкретні норми права, якими врегульовано це питання. Що стосується жінок з дітьми віком до 18 років, звертаю увагу на наступні приписи вище зазначеної статті Закону. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, а саме: жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених ч. 6 ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (абз. 12 ч. 1 цієї статті). Інших категорій осіб, а саме військовозобов’язаних жінок з дітьми віком до 18 років, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації Закон не містить. Тому не для всіх військовозобов’язаних жінок, які мають дітей віком до 18 років, встановлена можливість висловлювати своє бажання стосовно їх призову на військову службу.

Оскільки у законодавстві визначено лише поняття «військовозобов'язаний» та не передбачено будь-яких розмежувань за статтю, то жінки-військовозобов'язані мають такі ж обмеження, як і військовозобов’язані чоловіки. Це значить, що військовозобов’язаним жінкам заборонено покидати країну в період дії воєнного стану, якщо його подовжать. Це обмеження не стосується тих жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

До слова, 11 липня на сайті Електронні петиції опублікована петиція до Президента України про скасування обов'язкового військового обліку для жінок.

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