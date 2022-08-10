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Спорт

Титулований рекордсмен із росії змінив громадянство та підтримав Україну

19:23 10 серпня 2022
Михайло Яковлєв

21-річний велогонщик Михайло Яковлєв після повномасштабного вторгнення військ росії на територію України вирішив відмовитися від російського громадянства та отримав ізраїльський паспорт.

Зазначимо, що восени минулого року спортсмен завоював першу в історії рф медаль, бронзову, чемпіонату світу в кейрині (велотрекова гонка з поступовим прискоренням перед фінальним спуртом), а у травні 2022-го в рамках Гран-прі Москви встановив світовий рекорд у гіті (індивідуальна велотрекова гонка на час) на 200 метрів.

«Михайло повідомив мене про намір змінити спортивне громадянство. Наразі він перебуває в Ізраїлі. Ми втрачаємо дуже талановитого гонщика, і залишається лише шкодувати про це. У нинішній ситуації він зробив для себе вибір», — розповів «Матч ТВ» президент Федерації велосипедного спорту Росії В'ячеслав Єкімов.

Зазначимо, що Яковлєв на своїй сторінці в Instagram відкрито висловлює підтримку Україні. Зокрема, на його аватарці зображено серце поруч із жовто-синім прапором, а на тренуванні, проїжджаючи повз одну з адмінбудівель, спортсмен сфотографувався на тлі ізраїльського та українського стягів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українських спортсменок змушують змагатися у престижній велогонці в команді з росіянкою.

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