«Важливий меседж миру»: українських спортсменок змушують змагатися у престижній велогонці у команді з росіянкою

У неприємну ситуацію потрапили українські велогонщиці Марина Іванюк та Вікторія Мельничук, приїхавши до Італії для участі в одній із найпрестижніших велобагатоденок серед жінок — «Джиро Д'Італія Донне».

Як повідомляє сайт «Трибуна», до складу італійської команди Servetto — Makhymo — Beltrami TSA наші співвітчизниці потрапили разом із росіянкою Анною Потокіною. Організатори перегонів вирішили позиціонувати цю ситуацію як прояв миру та дружби між Україною та росією.

«Україна та росія завтра в гонці в Чіттільо в однакових футболках. Важливий меседж миру», — написав менеджер команди Даріо Россіні у соцмережі, прикріпивши фото спортсменок. А представники Servetto — Makhymo — Beltrami TSA на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікували наприкінці лютого пост із таким посиланням: «Анна, Вікторія та Марина — одна команда, один будинок в Асті, росія та Україна об'єднані спортом. Можливо, російським та українським політикам також варто наслідувати приклад нашої команди».

Ось тільки, як виявилося, наші співвітчизниці були не обізнані, що менеджером та представниками команди ведеться подібна пропаганда. При цьому Анна Потокіна, як виявилося, є активною шанувальницею путінського режиму, регулярно викладаючи на своїх сторінках просочені російським шовінізмом дописи.

«До цієї команди ми були записані ще наприкінці жовтня минулого року, і Потокіна для нас не є ані подругою, ані колегою… — прокоментувала джерелу цю ситуацію Марина Іванюк. — І ми не бачили, що вона постить та пише в інтернеті, для нас це був, м'яко кажучи, шок, бо вона весь час казала, що проти війни і ненавидить свою країну за її вчинки! Щодо участі Потокіної в гонці — про це ми дізналися перед її стартом (прологом), оскільки вона не є чинною спортсменкою, і довго не тренується. Вона записана у складі, але в перегонах не бере участі — мала їхати інша дівчина.

Ми сказали менеджеру, не можна, щоб вона стартувала гонку. На що він відповів — нашу команду можуть не допустити до участі у змаганнях через відсутність достатньої кількості людей. Після першого етапу прологу ми поставили умови: якщо вони продовжуватиме гонку, ми не братимемо участі надалі. І наступного дня вона вже не вийшла на старт!

У зв'язку із ситуацією в Україні нам сказали, що допоможуть із документами, але ми так нічого і не отримали! Плюс нам тут не платять заробітну плату, ми не отримуємо жодної копійки. І зараз Даріо Россіні поставив нам умову: якщо ми зійдемо з гонки, тому що зараз думки налаштовані не на неї через такий тиск, то він нам заблокує можливість отримати документи. А ми вже пересиділи дні перебування у Європі!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий велогонщик після переможного фінішу врізався на повній швидкості у власну дружину.

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