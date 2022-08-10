Червоний місяць у Водолії: що категорично заборонено робити на Осетрову повню

У середині серпня жителі Землі стануть свідками кількох яскравих природних явищ, зокрема повні, яку називають Осетровою.

Свою назву ця повня отримала завдяки індіанцям, які вважали серпень місяцем, коли особливо вдало ловиться лосось. Тож 12 серпня можна вважати американським аналогом Дня рибалки. Повний місяць настане о 4:36 за київським часом.

Ця повня пройде під знаком Водолія, посиливши прагнення людей до внутрішньої свободи та незалежності.

Цього дня не рекомендують з'ясовувати стосунки та самостверджуватись за чужий рахунок. Також не варто міняти роботу, звільнятися, починати серйозні справи або робити складний вибір — краще відкласти це на більш вдалий час.

Дні до і після повні краще присвятити спокійним заняттям, уникаючи емоційного навантаження. Та й зайвого спілкування, а також відвідування масових заходів краще уникнути. Нинішній повний місяць — чудовий час для творчих людей, які зможуть реалізувати свій потенціал.

Також 12 серпня, а точніше, в ніч проти 13 серпня, можна буде побачити кульмінацію зорепада неозброєним оком. Зорепад Персеїди зможуть бачити усі жителі Північної півкулі Землі.

Фото Pixabay

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