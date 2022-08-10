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Події

В Україні оголосили у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів»

18:01 10 серпня 2022
чоловік

Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу та повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», який раніше був звинувачений у колабораційній діяльності.

Колишнього народного обранця підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, у пропаганді війни, колабораційній діяльності, запереченні збройної агресії росії проти України.

В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики до війни.

Він як так званий «експерт» в етері прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни кордонів території України, заперечував агресію росії.

Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано велику кількість доказів, зібраних співробітниками СБУ.

Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта є факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності.

У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук, тепер ця людина нев'їзна до цивілізованих країн, зазначили в СБУ.

Правоохоронці, як завжди, не називають прізвище підозрюваного.

За даними джерел «Української правди», фігурантом справи є колишній народний депутат України 7-го скликання, ексдепутат Одеської міської ради та член «Партії регіонів» Ігор Марков, який у 2014 році виїхав на територію росії.

Нагадаємо, черкаському депутату Олександру Замирайлу, який підозрюється у колабораціонізмі, суд призначив заставу у розмірі 1 млн та 1 тисячу гривень. Депутат був членом ОПЗЖ. Після заборони партії, він поширював інформацію, в якій заперечував військову агресію росії проти України, воєнні злочини росії, а також засуджував діяльність військово-політичного керівництва України.

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