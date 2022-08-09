До суду може не з'явитися: черкаського депутата-колаборанта, який збирався стати гауляйтером, відпустили під заставу

Апеляційний суд Черкас призначив заставу у розмірі 1 млн та 1 тисячу гривень місцевому депутату Олександру Замирайлу, який підозрюється у колабораціонізмі.

Напередодні Замирайло звільнили з-під варти з меншою сумою застави — 208 тисяч гривень.

Про це повідомляє місцевий сайт zmi.ck.ua.

Прокуратура вимагала призначити заставу саме 1 млн та 1 тисячі гривень. Прокурори також припускають, що депутат може ухилитися від явки до суду, оскільки при обшуку у нього знайшли квиток до Болгарії.

Сам підозрюваний зазначив, що сума застави була розрахована з доходів, яких він не має з 2020 року. А в Болгарії він нібито хотів відвідати сина.

В результаті суд апеляційну скаргу задовольнив та визначив заставу у розмірі 1 млн та 1 тисячі гривень.

Нагадаємо, Замирайло затримали на початку серпня. За даними слідства, підозрюваний хотів стати гауляйтером Черкаської області у разі російської окупації. Після заборони партії ОПЗЖ поширював інформацію, в якій заперечував військову агресію росії проти України, воєнні злочини росії, а також засуджував діяльність військово-політичного керівництва України.

Як повідомляли «ФАКТИ», раніше затримали керівника охорони чинного депутата Верховної Ради України. Затриманий був наближений до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби.

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