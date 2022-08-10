Євро, долари чи нерухомість: у що варто вкладати гривні, щоб вони не знецінились, — розповідає економіст

Наявні заощадження сьогодні варто зберігати у рівних частинах в гривні, доларах та євро. Водночас, гроші не потрібно ховати під подушкою, де вони через інфляцію просто знецінюються, їх необхідно тримати в банківській системі, розділивши на три рівні «кошики». Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів голова Комітету економістів України Андрія Новак.

«Зберігатимете у гривнях — матимете вищий банківський відсоток, у доларах та євро — нижчий відсоток, але будете захищені від будь-яких курсових коливань, ревальвації чи девальвації. Тобто симетрично виграватимете в гривнях, доларах або євро, а заощадження будуть максимально захищені», — зауважує Андрій Новак.

Якщо є можливість і більші заощадження, тоді зараз найкращий час купувати нерухомість і земельні ділянки. Наразі ціни на них мінімальні, нижчими й не будуть. Приміром, нерухомість продається по собівартості.

«Після завершення війни, безумовно, нашою перемогою, всі активи в Україні досить швидко ростимуть в ціні. Тобто в будь-якому випадку не програєте, звісно, за наявності такої можливості. Для придбання нерухомості треба більші суми, а для земельної ділянки в 5−6 соток — менші», — переконаний економіст.

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram