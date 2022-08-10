Чи повернуться курси долара та євро на довоєнний рівень: розповідає економіст Андрій Новак

Останніми днями курси долара та євро почали знижуватись і поступово наближатись до встановлених Нацбанком. Сьогодні долар можна придбати за 39,7, а євро за 40,2 гривні, хоч нещодавно валюта коштувала трохи дорожче. Попри курсові коливання, черг охочих купити валюту поблизу обмінників не спостерігається. На переконання голови Комітету економістів України Андрія Новака, наразі про ажіотажний попит не може йтись, оскільки в людей банально немає гривні, яку вони могли б перевести в долари чи євро.



Також в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Андрій Новак розповів, чи варто очікувати на довоєнний курс, у яку валюту чи нерухомість сьогодні варто вкладати вільні кошти щоби не прогадати.

«Повернення до курсу, який був до хвилі девальвації, ніколи не відбувалось»

— Пане Андрію, враховуючи укріплення гривні, чи можуть цифри в обмінниках повернутись на довоєнний рівень?

— Досвід попередніх років свідчить: після кожної хвилі девальвації гривні відбувається незначне зміцнення, що ми спостерігаємо зараз. Однак повернення до курсу, який був до хвилі девальвації, ніколи не відбувалось. Сподівання на долар по 27 гривень — марні. В кращому випадку зміцнення можливе до значення офіційного курсу НБУ, що сьогодні становить приблизно 36 гривень за долар. Це максимум, на який варто розраховувати. Так може бути лише при цілеспрямованій політиці на зміцнення курсу гривні. На жаль, Нацбанк України сповідує загальну стратегію не на зміцнення курсу, а на постійну, перманентну девальвацію гривні.

— На вашу думку, що відбуватиметься з курсами найближчим часом?

— Річ у тім, що у нас неможливо робити наукове чи науково-практичне прогнозування курсу з однієї простої причини — відсутність стратегії курсоутворення. Тобто НБУ сповідує принцип так званого плаваючого курсу, нібито все має вирішувати ринок. Таким чином, Нацбанк в цей процес не втручається: як ринок формує курс, так і є.

При такому підході планування неможливе.

— Все ж які фактори можуть сприяти укріпленню валюти, звісно, крім завершення війни?

— Курс будь-якої грошової одиниці формується за великим рахунком з одного показника — валютний баланс. Все! Якщо у нас буде більший приплив валюти, ніж відтік, тоді за умови відповідної курсової політики НБУ, якої немає, можна очікувати на зміцнення гривні.

— Тобто домовленість про відновлення роботи портів та збільшення експорту зерна, кукурудзи має всі шанси змінити ситуацію на валютному ринку?

— Так, цей факт може позитивно вплинути на валютний баланс. Збільшаться приплив валюти й можливість для зміцнення курсу гривні. Щоб це сталося, має проводитись відповідна політика НБУ.

— На ваше переконання, як довго діятиме новий офіційний курс?

— Знову ж таки неможливо прогнозувати, бо ніхто не думав, що Нацбанк так різко знизить офіційний курс — з 29 до 36 гривень за долар. Щоправда, свого часу не очікувалось різкого збільшення облікової ставки — з 10% до 25%.

— Активну дискусію викликала серед експертів і заборона виставляти курсові табло. https://fakty.ua/404 867 Як така новація може вплинути на ситуацію?

— Приблизно так, якби ви хворому забороняли поміряти температуру. Нібито курс залежить від того, що ми йдемо вулицею й бачимо цифри на табло чи ні.

Перше джерело формування курсу — це міжбанківський валютний ринок, головним гравцем на якому має бути центробанк країни у нас це НБУ. Він повинен формувати та впливати на пропозицію валюти в залежності від ситуації, від попиту на міжбанківському валютному ринку з боку банків. Для цього центробанк існує як інституція. Він єдиний має законодавчі повноваження торгувати, зокрема зі своїх золото-валютних резервів, на міжбанківському валютному ринку, формувати чи впливати на попит і пропозицію на ньому. Ці резерви існують для того, щоб НБУ мав інструмент впливу на міжбанківському валютному ринку, де формується готівковий курс, який ми бачимо на табличках. Це не робиться в пунктах обміну валют на вулиці чи у відділеннях банку, готівковий ринок просто показує курс на табло. Ці дії повторюють те, що робить російський центробанк.

«Якщо є можливість і більші заощадження, зараз найкращий час купувати нерухомість і земельні ділянки»

— Попередні рази, коли гривня значно девальвувала, експерти казали, що частково в цьому винні самі люди, які створюють паніку. Щоправда, цього разу ажіотажу поблизу обмінників не спостерігалось. Невже знову в усьому винні звичайні українці?

— На початку війни біля обмінників не було не лише черг, а й невеличкого скупчення людей. Тому навіть причин говорити про паніку немає. Її не було й немає, бо в більшості українців відсутні вільні кошти, щоб «гратись» з обміном валют. 15 мільйонів вимушених переселенців, з них 10 — внутрішніх, а 5 взагалі залишили країну. Люди, які виїхали зі своїх домівок, втратили роботу, тобто джерело доходів, та живуть на допомогу чи залишки своїх заощаджень. Паніка на готівковому ринку не може реалізуватись через нестачу у людей коштів. Навіть якби вони й захотіли бігти та міняти гривні на долари чи євро, то у більшості українців для цього немає вільних фінансових ресурсів.

— Все ж у що б ви радили вкладати вільні гроші тим, у кого вони є?

— Щодо того доларам чи євро віддавати перевагу, немає різниці. Тим паче зараз курс між ними практично вирівнявся.

Тим, у кого є заощадження, завжди раджу поділити їх на три рівні «кошики»: гривня, долар євро. Звичайно, гроші не потрібно ховати під подушкою, де вони через інфляцію просто знецінюються. Кошти варто тримати в банківській системі, розділивши на три рівні «кошики». Зберігатимете у гривнях — матимете вищий банківський відсоток, у доларах та євро — нижчий відсоток, але будете захищені від будь-яких курсових коливань, ревальвації чи девальвації. Тобто симетрично виграватимете в гривнях, доларах або євро, а заощадження будуть максимально захищені.

Якщо є можливість і більші заощадження, тоді зараз найкращий час купувати нерухомість і земельні ділянки. Наразі ціни на них мінімальні, нижчими й не будуть. Приміром, нерухомість продається за собівартістю. Після завершення війни, безумовно, нашою перемогою, всі активи в Україні досить швидко ростимуть у ціні. Тобто в будь-якому випадку не програєте, звісно, за наявності такої можливості. Для придбання нерухомості треба більші суми, а для земельної ділянки в 5−6 соток — менші.

— Як щодо купівлі валюти? Варто зачекати чи вже бігти до обмінника?

— Зараз у нас немає жодного дефіциту в обмінниках. Доларів і євро в будь-якому банку стільки, скільки звичайна людина може купити. Наразі не рекомендую робити різких рухів. Маєте заощадження — кладіть їх в банк, розподіливши між валютами, і будете максимально захищені від будь-яких коливань.

Раніше економіст Сергій Фурса розповів «ФАКТАМ», якими будуть курси долара та євро та чи не збанкрутують банки через війну.

Фото у заголовку — зі сторінки Андрія Новака у фейсбуці

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