Псевдоопікунство за 1500 доларів: одеситка незаконно вивозила чоловіків за кордон

Українські правоохоронці періодично повідомляють про викриття людей, які організовують незаконний перетин кордону військовозобов'язаними громадянами та виготовляють фальшиві документи для виїзду, чи про аферистів, які наживаються на ухилянтах.

У Державній прикордонній службі повідомили про подібний випадок — викриття організаторки незаконного трансферу чоловіків за кордон.

29-річна одеситка, аби заробити на цьому, використовувала свого 15-річного сина. Жінка виготовляла фіктивні документи, в яких ухилянти значилися як опікуни підлітка. Вони супроводжували одеситку та її сина, спокійно проходячи контроль. Така послуга коштувала 1500 доларів.

За даною схемою одеситка допомогла виїхати з України трьом чоловікам, а на четвертому клієнті попалася. Чоловіка та жінку затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками районного відділу поліції.

«Фігурантці оголосили підозру в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України) та торгівлі людиною, вчиненою щодо неповнолітнього його опікуном (ч.3 ст. 149 ККУ). Зловмисниці загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна або без такої», — йдеться у повідомленні.

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Фото ДПСУ

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