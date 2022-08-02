«Студенти», «білобілетники» та «важкохворі»: як аферисти наживаються на ухилянтах, які намагаються втекти з України

«Легальний виїзд чоловіків за кордон! Оформлення документів за 7−10 днів. Абсолютно законний спосіб. Вартість — 2300 доларів. Що ви отримаєте? Зарахування до вишу, студентський квиток, офіційний реєстр. Залишилось 6 місць! Такі оголошення активно розповсюджуються в телеграм-пабліках та розсилаються на Facebook та Instagram. У них чоловікам призовного віку за чималу суму (від 1500 до 5000 тисяч доларів) обіцяють допомогти з виїздом за кордон та ще й оформити все так, що виїзд нібито буде цілком законним. Охочих залишити Україну під час війни, попри заборону, на жаль, вистачає. Про це можна судити навіть за повідомленнями Держприкордонслужби, як заради перетину кордону чоловіки переодягаються в жінок, ховаються в туалетах поїздів, підробляють документи про те, що нібито є батьками-одинаками і йдуть на безліч інших хитрощів. Пропозицій їм у цьому допомогти — хоч греблю гати. «ФАКТИ» з'ясовували, чи справді в Україні процвітає бізнес із нелегального відправлення чоловіків призовного віку за кордон і що чекає на тих, хто спробує скористатися подібними послугами.

«44-річний „студент“ запевняв прикордонників, що їде до іноземного вишу на навчання»

Всім відомо, що під час воєнного стану Україну заборонено залишати чоловікам віком від 18 до 60 років. Список винятків із правил (люди з тяжкою інвалідністю, багатодітні батьки тощо) публікувався неодноразово. Якими із цих винятків зараз намагаються скористатися ті, кому насправді виїжджати заборонено? Є кілька варіантів.

1. Виїзд як студент іноземного вишу

Студенти українських вишів та училищ хоч і мають право на відстрочку від мобілізації, виїжджати за кордон не можуть. Право залишити Україну є лише у студентів іноземних навчальних закладів і лише денної чи дуальної форм навчання. Не дивно, що у більшості телеграм-пабліків пропонується саме цей варіант. Зробити із чоловіка будь-якого віку студента іноземного вишу (найчастіше польського) умільці обіцяють за 1500−2200 доларів.

Зробити з чоловіка будь-якого віку студента іноземного вишу (найчастіше польського) умільці обіцяють за 1500-2200 доларів

Буквально цими днями пресслужба СБУ повідомила про затримання 34-річного мешканця Київської області, який виготовляв для охочих підроблені документи. «За 1600 євро клієнт отримував підроблений студентський квиток, документи про своє зарахування до закордонної установи освіти та псевдовідстрочку від призову»,— повідомили в СБУ.

Скільки встиг заробити підозрюваний, не відомо. Але, очевидно, чимало, оскільки схема зі «студентом польського вишу» зараз має підвищений попит. Про це свідчать і масові затримання псевдостудентів на кордоні. Попри красиві обіцянки виробників таких документів, у більшості випадків прикордонники вирізняють підробку від оригіналу. Мало того — особливо пильні можуть навіть зв'язатися з університетом та перевірити, чи справді там навчається такий студент. Історіями про невдалу спробу виїхати за кордон зараз активно діляться у телеграм-пабліках та соцмережах. Пишуть, що якщо ще місяць тому подібна схема могла спрацювати, то зараз є велика ймовірність того, що навіть справжнього студента іноземного вишу зупинять на кордоні й не випустять доти, доки ретельно не перевірять його документи.

Фальшивий польський студентський квиток

Про те, що на кордоні регулярно ловлять псевдостудентів, повідомляють і у Держприкордонслужбі. У червні у пресцентрі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон повідомили про затримання 44-річного «студента», який намагався перетнути українсько-словацький кордон:

«Чоловік показав українським прикордонникам пакет документів, серед яких був студентський квиток одного із західних університетів. Він пояснив, що їде за кордон на навчання. Прикордонники перевірили документ, і він виявився фальшивим. Чоловік зізнався, що придбав його у мережі. За студентський квиток, договір про зарахування на навчання та довідку про навчання в одному із вишів Польщі йому довелося викласти чималу суму — 2 800 доларів США».

На цьому «студент» не зупинився і спробував підкупити прикордонників, запропонувавши їм 2700 євро. Після чого його затримали поліція.

2. «Білий» квиток

Такі пропозиції теж гуляють у телеграм-пабліках. Коштує послуга приблизно стільки ж, скільки й польський студентський. Клієнтам обіцяють «індивідуальний діагноз у довідках з мокрими печатками» та висновок військово-лікарської медкомісії. Запевняють, що цих документів буде достатньо, щоби перетнути кордон.

Такими оголошеннями рясніє інтернет

На такому затримують ще частіше — чи не щотижня Держприкордонслужба повідомляє про затримання «інвалідів» та «важких хворих», які намагалися виїхати за кордон. Документи з медичними висновками, на яких стоять і підписи лікарів, і мокрі печатки, також перевіряються.

Вже почали з'являтись і повідомлення про перші судові рішення щодо таких ухилянтів. Замовляючи підроблений документ, мало хто замислюється над тим, що за його використання передбачено відповідальність. Наприклад, у липні Мостиський райсуд Львівської області оштрафував трьох одеситів, які намагалися виїхати за кордон за придбаними у мережі «білими квитками». Двох зобов'язали виплатити по 5100 гривень штрафу, а третього оштрафували на 15300 гривень.

Ловлять і виробників таких довідок. Наприкінці липня у поліції Київської області повідомили про затримання двох таких умільців у Білій Церкві. Під час обшуку у них виявили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів.

Один із затриманих у Білій Церкві виробників фальшивих документів та довідок

3. Пропозиція допомогти перейти кордон через ліс/річку, подалі від прикордонного пункту

Тут тарифи вищі — за подібний «трансфер» організатори просять у середньому 3000−5000 тисяч доларів. Обіцяють буквально провести за руку та «гарантують надійність та безпеку». Очевидно, саме такою опцією у березні скористалися син та онук Софії Ротару, які разом з іншими громадянами України призовного віку та «поводирем» намагалися на човні перебратися до Молдови, але були спіймані (цікаво, що в онука Ротару після цієї невдалої спроби перетнути кордон, вочевидь, була ще одна, вдала — буквально днями Анатолій Євдокименко «засвітився» у Франції).

Призовних «туристів», що мандрують лісами та річками, затримують регулярно. Буквально днями на Одещині затримали угруповання, яке переправляло чоловіків призовного віку до Придністров'я.

«Учасники злочинної групи підшукували „клієнтів“, відвозили їх до приватного будинку одного з фігурантів, за кілька десятків метрів від державного кордону. „Трансфер“ проходив у нічний час. „Туристів“ супроводжували до певного місця на кордоні, де на них уже чекали громадяни „ПМР“. Вартість такого „квитка“ становила 3700 доларів США», — повідомили в Нацполіції. За свої послуги організатори мали отримати понад 11 000 доларів США. Під час обшуків у них знайшли ще 20000 доларів та 2000 євро.

20 липня у МВС повідомили про викриття 45 каналів переправки чоловіків за кордон. Затримали 63 підозрюваних, серед яких були іноземці, прикордонники та працівники митниці. Їм вдалося заробити щонайменше 200 000 доларів.

Двічі намагався купити документ для виїзду за кордон — і обидва рази потрапляв на шахраїв

Але найчастіше справа навіть не доходить до перетину кордону та спілкування з прикордонниками. Більшість пропозицій про польський студентський або «білий» квиток — звичайне шахрайство. Заповзятливі аферисти не сплять і активно користуються бажанням деяких чоловіків виїхати під час воєнного стану за кордон.

При цьому телеграм-канали, на яких з'являються привабливі пропозиції, мають дуже переконливий вигляд — там можна знайти десятки коментарів від вдячних чоловіків, яким нібито без проблем вдалося виїхати за кордон.

«Якби я дізнався про вас раніше, вже давно виїхав би. До вас потрапив на шахраїв, а тут усе чесно. Дуже приємно мати з вами справу».

«Перетнув кордон, і мене ні про що навіть не спитали. Всім рекомендую».

Оголошення в інтернеті

«ФАКТИ» спробували зв'язатися з цими коментаторами, щоб дізнатися деталі. Але ніхто з них не розповів подробиці, пославшись на зайнятість. «Показав на кордоні документи, і мене пропустили. Все просто» — коротко відповідають невідомі користувачі.

Куди балакучішими виявилися ті, кого таким чином кинули шахраї.

— На рівному місці втратив 1500 доларів, — розповів «ФАКТАМ» 37-річний Вадим із Києва. — Мені обіцяли документи про те, що навчаюсь в університеті в Чехії. Оголошення знайшов у телеграм-каналі. Зателефонувати людям, які пропонують такі послуги, неможливо — вони всіляко шифруються, і з ними можливі лише переписки. 1500 доларів, які я їм надіслав — це був аванс. Сама послуга коштувала 2500, і ще тисячу я мав надіслати після того, як отримаю документи. Оплату робив у криптовалюті. А документи обіцяли надіслати «Новою поштою». Я до останнього був певен, що все вийде. Людина, з якою переписувався, просила мене надіслати паспортні дані, фотографію для студентського квитка. Дізнавалася багато додаткової інформації. А в результаті просто зникла. Після того, як я перерахував йому гроші, він написав, що оплату прийнято, попросив надіслати адресу, за якою надішле пакет документів, і все. Потім заблокував мене в телеграмі й не виходив більше на зв'язок.

Нещодавно я дізнався, що так само втратив гроші мій колега. Йому обіцяли зробити виїзд як волонтеру, який мав вивозити гуманітарний вантаж. Все теж звучало дуже красиво — за 1400 доларів йому мали надіслати всі необхідні документи та внести його до бази «Шлях», за якою прикордонники перевіряють водіїв. В результаті ні внесення до бази, ні будь-яких документів він так і не дочекався. Багато хто зараз так втрачає гроші. І в поліцію не підеш — замовляючи підроблений документ, сам порушив закон.

Але деякі ошукані ухилянти до правоохоронних органів все ж таки звертаються. Нещодавно в управлінні Нацполіції у Тернопільській області розповіли, як до них звернувся 31-річний киянин, котрий завзято намагався купити документ для виїзду за кордон, витратив понад 80 тисяч гривень, але щоразу потрапляв на шахраїв. Уперше заплатив 50 тисяч гривень авансу за студентський квиток, якого так і не дочекався. Потім повівся ще на одне оголошення в телеграмі — цього разу на пропозицію купити «білий квиток». Заплатив 37 тисяч гривень і знову шахраї просто зникли. Після чого ошуканий хлопець сам пішов у поліцію.

Завдяки сучасним технічним засобам прикордонники легко визначають фальшиві документи

Що буде написано у фейковому документі, якщо його таки надішлють? Журналісти «Суспільне Новини» почали листування з виробниками підроблених медичних довідок і заради експерименту замовили «білий квиток» на вигадану людину: когось 27-річного Віктора Сестерчука з Рівного. Виробник попросив надіслати фото, ідентифікаційний код, сканкопії українського та закордонного паспортів та військовий квиток. І за два дні надіслав відео з готовими документами. При цьому попередив, що потрібно «добре вивчити інформацію про свою хворобу» і обов'язково взяти на кордон ліки у відкритих упаковках — адже це теж можуть перевірити. Діагноз Віктору Сестерчуку написали серйозний — гострий лейкоз. «Ми робимо так, щоб менше було питань, — пояснили у переписці. — Якщо просто виразка чи проблеми з хребтом, то не дуже шкодують і починають дуже розпитувати про хвороби».

На відео було три документи: довідка, нібито видана військово-лікарською комісією Центрального об'єднаного районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Вінниці — про те, що Віктор Сестерчук непридатний до служби, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідка з Інституту нейрохірургії про те, що така людина нібито лікувалася у них від онкології.

Журналісти показали ці документи в інстанціях, де вони нібито видавалися. І скрізь отримали відповідь, що підробка є очевидною. Наприклад, довідку про непридатність до служби видано організацією, якої не існує — у Вінниці немає Центрального об'єднаного районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Є лише міський.

Щодо медичного документа, то Інститут нейрохірургії, безумовно, існує. Але печатка у нього зовсім інша, та й діагноз «гострий лейкоз» не має відношення до нейрохірургії.

Прес-секретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив виданню, що з подібними документами Віктор Сестерчук кордон не перетнув би. Тому що зараз прикордонники завдяки технічним засобам перевіряють печатки й часто телефонують до закладів, які нібито їх видавали. Тому більш ніж ймовірно, що замість виїзду за кордон ухилянта чекає поїздка до поліцейської дільниці. За словами Андрія Демченка, таких порушників затримують щодня й у великій кількості:

«Щодня прикордонники відмовляють більш ніж сотні людей у перетині кордону, і більшість з них — чоловіки, які підпадають під обмеження щодо виїзду за кордон», — повідомив Демченко на брифінгу та уточнив цифри: лише станом на 4 липня на «зеленій» ділянці кордону з початку війни було затримано понад 3700 осіб. Ще 1250 були затримані у пунктах пропуску, коли намагалися виїхати за підробленими документами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про шахрайську схему «Ваш родич у полоні», яку викрила СБУ.

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