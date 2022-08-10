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Події

У черзі на евакуацію на блокпосту у Василівці померли 10 людей, немовля у лікарні — мер Мелітополя

19:10 10 серпня 2022
Мелітополь

У Мелітополі, де останні кілька днів ЗСУ планомірно знищують склади та техніку російських окупантів, населення залякують підривом Запорізької АЕС й не випускають з міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Люди, які хочуть виїхати з міста, цілодобово стоять на блокпосту у Василівці. За інформацією Федорова, за останні дні у черзі на виїзд померло 10 людей.

Одну сім'ю з дитиною рашисти не випускали дві доби. В результаті немовля з тепловим ударом потрапило до лікарні.

Федоров повідомив, що в рамках підготовки до так званого референдуму до Мелітополя привезли автобус з гастролерами, знімали пропагандистські інтерв'ю. Але більшість людей не хоче співпрацювати з «новою владою». Вчителі відмовляються готуватися до навчального року за російськими програмами.

З 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з міста. Пропонують 10 тисяч карбованців батькам, які приведуть дітей до школи.

Федоров нагадав, що міськрада розробила інструкцію, яка допоможе мешканцям Мелітополя залишатися у безпеці під час деокупації.

За його словами, вже зараз необхідно:
- уникати місць масового скупчення людей;
- знаходиться якнайдалі від місць підвищеної небезпеки, на території яких рашисти часто розміщують свою військову техніку — промпідприємств, майданчиків, де збирають металобрухт, залізничних колій.

Нагадаємо, у Мелітополі підірвали штаб «єдиної росії», де росіяни та місцеві колаборанти готувалися до так званого «референдуму».

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У черзі на евакуацію на блокпосту у Василівці померли 10 людей, немовля у лікарні — мер Мелітополя

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