У Мелітополі, де останні кілька днів ЗСУ планомірно знищують склади та техніку російських окупантів, населення залякують підривом Запорізької АЕС й не випускають з міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



Люди, які хочуть виїхати з міста, цілодобово стоять на блокпосту у Василівці. За інформацією Федорова, за останні дні у черзі на виїзд померло 10 людей.



Одну сім'ю з дитиною рашисти не випускали дві доби. В результаті немовля з тепловим ударом потрапило до лікарні.



Федоров повідомив, що в рамках підготовки до так званого референдуму до Мелітополя привезли автобус з гастролерами, знімали пропагандистські інтерв'ю. Але більшість людей не хоче співпрацювати з «новою владою». Вчителі відмовляються готуватися до навчального року за російськими програмами.

З 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з міста. Пропонують 10 тисяч карбованців батькам, які приведуть дітей до школи.



Федоров нагадав, що міськрада розробила інструкцію, яка допоможе мешканцям Мелітополя залишатися у безпеці під час деокупації.



За його словами, вже зараз необхідно:

- уникати місць масового скупчення людей;

- знаходиться якнайдалі від місць підвищеної небезпеки, на території яких рашисти часто розміщують свою військову техніку — промпідприємств, майданчиків, де збирають металобрухт, залізничних колій.



Нагадаємо, у Мелітополі підірвали штаб «єдиної росії», де росіяни та місцеві колаборанти готувалися до так званого «референдуму».

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