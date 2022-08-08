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ЗСУ знищили понад 100 окупантів та багато техніки ворога у Мелітополі (відео)

10:17 8 серпня 2022
HIMARS

У ніч проти понеділка, 8 серпня, ЗСУ високоточними ракетами HIMARS нанесли удар по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.

Як повідомляє міський голова Іван Федоров, за попередніми даними, знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських військових.

На своїй сторінці у соцмережах він виклав відео з наслідками роботи українських воїнів.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти обговорювали засоби впливу на мелітопольских вчителів, які відмовляються викладати в місцевих школах за освітньою програмою росії. Серед таких «методів» — розстріли та створення концтаборів.

А у Новій Каховці сили спротиву вчинили замах на так званого заступника голови окупаційної «адміністрації» Віталія Гуру. За однією з версій, він помер від поранень, за іншою — перебуває в реанімації.

Фото із соцмереж

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