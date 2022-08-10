«Референдум» у Мелітополі: вибух прогримів біля штабу «єдиної росії»

У Мелітополі, де нещодавно ЗСУ завдали потужного удару по військовим базам росіян, розташованим у промзонах, було «голосно» і у центрі міста біля штабу «єдиної росії».

Як повідомляє «РІА-Мелітополь», у торговому центрі «Фокстрот» росіяни та місцеві колаборанти готувалися до так званого «референдуму», що взяли на замітку місцеві партизани.

«Штабу неабияк „зіпсували фасад“. Поки обійшлося без жертв, але це гучне попередження кожному, хто надумає взяти участь у роботі територіальних „комісій“, поквартирному обході та іншій лабуді, пов'язаній з псевдореферендумом. Пощади не буде нікому! Це розуміють! Тому є інформація, що деякі „керівники“ виборчкому після феєрверку у штабі „єдиної росії“ пішли в запій», — йдеться у повідомленні.

Видання виклало у мережу фото пошкоджень будівлі, де розташовувалися колаборанти та «єдинороси».

Фото "РІА-Мелітополь"

Фото "РІА-Мелітополь"

Нагадаємо, що нещодавно в ефірі пропагандистського радіо «Комсомольська правда» обговорювався Мелітополь, де вчителі підтримують Україну та відмовляються виходити на роботу під російським керівництвом. Пропагандисти, зокрема, говорили, що таких людей треба розстрілювати чи відправляти до концтаборів.

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Фото «РІА-Мелітополь»

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