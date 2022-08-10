Різдво Миколи Чудотворця: прикмети та заборони 11 серпня

У четвер, 11 серпня, православні відзначать Різдво святителя Миколая Чудотворця.

У православ'ї, окрім Різдва Христового, святкуються дні народження лише трьох святих — Пресвятої Богородиці, Іоанна Предтечі та святителя Миколая, якого називають Чудотворцем. Різдво відзначається 11 серпня (29 липня за старим стилем).

Миколай Чудотворець народився далекого 258 року у місті Патарі, неподалік Лікії, що на південному узбережжі малоазійського півострова. Його батьки Феофан і Нонна були бідними, але дуже віруючими. Вони постійно благали Бога, щоб той подарував їм дитину. Бог почув їхні молитви і дав їм сина, натомість попросивши, щоб той присвятив своє життя служінню йому.

Цього дня у храмах проводять церковні богослужіння, читають молитви та просять святого про заступництво. Миколі Чудотворцю підносять молитви про здоров'я, про зцілення хвороб, про захист від негараздів.

Як і в інші великі свята, на Різдво Миколи Чудотворця заборонено влаштовувати сварки, пліткувати, лаятись та пити спиртне. Поганою прикметою вважається відмова у допомозі тим, кому вона необхідна. Водночас не можна давати гроші у борг.

Під забороною — важка праця, робота на городі чи вдома, а також домашні справи — прання, прибирання. Жінкам не рекомендувалося займатися шиттям чи в'язати.

Існують і погодні прикмети, пов'язані з днем Миколая Чудотворця.

Пращури вважали, що теплу та суху осінь віщує ранковий туман та сухий день. А ось сильний дощ «говорив», що цьогорічний урожай буде хорошим. Дощовий теплий день — до достатку грибів.

У православному календарі Миколі Чудотворцю присвячено кілька свят. Так, 22 травня — перенесення мощів Миколи зі Світ Лікійських до Барі, а 19 грудня — день його смерті.

Фото з Вікіпедії

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