Близнюки впораються з будь-якими завданнями, а на Скорпіонів чекає успіх на роботі: гороскоп від Анжели Перл на 11 серпня

Відомий австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл рекомендує в середу, 11 серпня 2022 року серйозно налаштуватися на роботу — на представників багатьох знаків зодіаку чекає успіх у цій сфері життя.

Але навіть якщо комусь не дуже пощастить у справі побудови кар'єри, вони зможуть отримати «компенсацію» від долі у вигляді приємної зустрічі з друзями ввечері, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам в першу чергу слід налаштуватися на професійну діяльність, яка зараз потребує підвищеної уваги, акуратності і навіть обережності, особливо коли справа стосується паперів. Що ж до особистого життя, то тут все дещо складніше і трохи заплутано. Рекомендується відверто поговорити зі своєю другою половинкою, з'ясувати стосунки, висловитися одне одному.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День буде досить сприятливим і дозволить швидко досягти поставлених напередодні цілей. Причому насамперед потрібно приділити увагу важливішим питанням, а потім зайнятися другорядними. Переговори цього дня будуть вдалими. Можуть з'явитися потенційні клієнти та нові партнери.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей прекрасний день дозволить впоратися з будь-якими завданнями, які б не стояли перед ними. Мало того, вдасться ще й продемонструвати свої якості іншим людям, зокрема своїм колегам по роботі. Протилежна стать буде проявляти особливу увагу до Близнюків. Вільні люди зустрінуть на своєму шляху людину, з якою захочеться стати ближчим.

Рак (22 червня — 22 липня)

День виявиться помітно кращим, ніж попередній, і вдасться вирішити проблеми, які здавалися раніше надто складними. Але й поспішати не варто. Слід виділити момент, який буде найсприятливішим. Особливо добре вдаватимуться дрібні справи, які вимагають акуратності та уваги до невеликих деталей.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам рекомендується насамперед приділити увагу важливим питанням і якнайшвидше вирішити їх. Якщо ж затягувати, то купа проблем лише наростатиме. На горизонті може з'явитися людина, з якою Леви колись плідно співпрацювали. Ймовірно, вдасться укласти з нею/ним вигідну угоду, яка принесе чималий прибуток у майбутньому.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цей продуктивний день дозволить Дівам досить швидко вирішити професійні питання і навіть залишити своїх конкурентів далеко позаду. Зустрічі з переговорами відбуваються досить легко. Діви нальоту ловлять нові ідеї від союзників і одразу беруться втілювати їх у реальність.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У цей важкий день Терезам доведеться виявляти спритність і гнучкість у будь-яких питаннях, які стосуються роботи та бізнесу. Недоброзичливці можуть втрутитися у справи, тож допустити цього не можна. Переговори пройдуть далеко не в позитивному ключі, що зіпсує настрій. Важливо ввечері добре відпочити, щоб сили відновилися.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Вдалий день відкриє перед Скорпіонами безліч нових можливостей, упускати які буде великою помилкою. Час найбільше підходить для реалізації творчих планів. Саме вони і дозволять піднятися високо кар'єрними сходами, досягти успіху і створити собі стабільний і високий додатковий дохід.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вже у першій половині дня Стрільці чітко відчують, що справи почали йти вгору. Люди, які нещодавно відмовилися допомогти, почнуть пропонувати свою підтримку, причому не варто від неї відмовлятися. Адже це сприятиме лише ще швидшому досягненню цілей. Також можливе кар'єрне зростання, і тут упускати можливості точно не варто.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День досить разюче відрізнятиметься від попереднього, причому на краще. З будь-яким питанням, навіть найскладнішим, Козерогам вдасться впоратися досить легко та просто. Крім того, вдасться знайти відповіді на багато питань, які не давали спокою. Та й плани вдасться побудувати та швидко приступити до їх реалізації.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День виявиться складним, тому рекомендується якнайшвидше зібрати волю в кулак і налаштувати себе на серйозний лад і перемоги. Може бути як розчарування, і проблеми. Однак це не означає, що треба опускати руки. Також можуть бути невеликі фінансові втрати.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Успіх цього дня відвернувся від Риб, багато справ підуть зовсім не так, як хотілося б. Люди, які раніше пропонували допомогу, раптово відмовляться, будуть зайняті своїми питаннями та не підтримають. Доведеться вирішувати завдання самостійно. Однак не варто засмучуватися із цього приводу. Не все так погано.

Нагадаємо, напередодні астролог Ольга Медвецька передбачила загострення ситуації на фронті, яке, за її словами, відбудеться під впливом Марса та Сатурна.

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