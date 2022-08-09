На Овнів чекає підвищення на роботі, а на Стрільців — фінансовий успіх: гороскоп від Анжели Перл на 9 серпня

Відомий австралійський астролог Анжела Перл, яка народилася в Миколаївській області України, радить представникам більшості знаків зодіаку бути 9 серпня 2022 року вкрай відповідальними, уважними і пунктуальними.

І навіть якщо не завжди вдасться одразу досягти поставленої мети, то за певної частки наполегливості та гнучкості до вечора буде досягнуто позитивного результату, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овни запросто зможуть покращити своє фінансове становище у цей день, а також домогтися підвищення кар'єрними сходами. Час зараз дуже вдалий для цього. Якщо мають бути якісь ділові зустрічі з малознайомими партнерами, то не варто виявляти меркантильність. Важливо показати себе з гарного боку.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День наповнений успіхом у багатьох сферах. Буде багато приводів для радості. Тельці заслужили, щоб доля почала їм усміхатися. Корисно нагадати своїм діловим партнерам про себе. Таким чином, можна буде разом подумати над спільним новим проектом. Причому спільну мову знайти не складе особливих труднощів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки з самого ранку візьмуться за найскладніші завдання. І причина цього дуже проста. Їм слід показати, що вони відповідальні люди. Та й свої позиції зміцнити теж хочеться. Причому шлях до успіху досить простий. Рекомендується у всіх сферах життя виявляти гнучкість і намагатися підтримувати людей, які цього потребують.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день чудово підходить для того, щоб спробувати змінити світ навколо себе на краще. Якщо десь не вдається досягти поставленої мети, це зовсім не привід засмучуватися. Тоді тут же потрібно поставити іншу і пробувати її досягати. У будь-якому разі рано чи пізно все вдасться.

Лев (23 липня — 22 серпня)

У діловій сфері цього дня далеко не все йтиме так, як хотілося б. На карту доведеться поставити чимало. Та й працювати потрібно буде в поті чола, якщо хочеться досягти хоча б мінімальних результатів. Деяким представникам цього знаку зодіаку врешті-решт вдасться перемогти своїх конкурентів, незважаючи на всі складнощі та перешкоди на шляху.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам доведеться приймати протягом дня не такі популярні рішення, але виходу іншого не буде. На щастя, знайдуться серед оточуючих, які підтримають представників цього знака зодіаку. Хто б не критикував, важливо ставитись до цього спокійно і намагатися не особливо приймати близько до серця.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам рекомендується зберігати вірність своїм власним принципам, адже це вкрай важливо зараз. Якщо виникнуть проблеми, не варто намагатися впоратися з ними самотужки. Навколо обов'язково знайдуться люди, які допоможуть та підтримають. Якщо потрібно, то можна перекласти на інших відповідальність за якісь завдання.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Лише доклавши достатньо зусиль цього дня, Скорпіонам вдасться досягти добрих результатів з тих чи інших питань. Варто приготуватися до сюрпризів, що їх підкине доля. Життя подарує подарунки, які буде не так легко прийняти насправді. Та й у сфері фінансів можуть бути тимчасові проблеми.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Хороші плоди цього дня принесуть швидкі та заздалегідь продумані дії. Вдасться не лише покращити своє фінансове становище, а й навіть зміцнити ділові позиції, що буде доречним. Також вдасться знайти собі ще й нових союзників, дуже сильних, а конкурентів взагалі залишити позаду.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У будь-яких спільних завданнях із партнерами слід бути вкрай обережними. Далеко не просто буде домовитися з людьми навколо себе, порозумітися з ними. Доведеться змагатися навіть із союзниками при вирішенні того чи іншого завдання. Кожен пропонуватиме свій варіант, але поступатися не захоче.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям вдасться легко адаптуватися під обставини. Дуже знадобиться вміння швидко вирішувати питання у важких ситуаціях. Особливо воно важливе при ділових переговорах. З партнерами не важко знайти спільну мову. Та й укласти вигідну угоду буде легко.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вибрати правильну тактику в цей день не складе труднощів. Також варто зайнятися пошуком нових ділових партнерів. Адже старі можуть у чомусь підвести, і в результаті ні про які високі доходи навіть не може бути й мови. Розраховувати слід лише на свої сили цього дня. Навряд чи хтось викличеться допомогти у тій чи іншій ситуації.

Нагадаємо, колега Перл відомий таролог та регресолог Людмила Хомутовська напередодні назвала місяць завершення війни з рф.

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