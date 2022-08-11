Більш важливі аеродроми: генерал пояснив, чому ЗСУ поки не битимуть по Кримському мосту

Після серії вибухів в окупованому Криму багато хто з українців розраховує і на удар по Кримському мосту, яким ворог переправляє в Україну свої резерви. На жаль, ЗСУ найближчим часом навряд чи завдаватиме ударів по ньому, вважає керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

Про це він сказав «Обозрєвателю».

«По-перше, звичайно, він дуже захищений, нейтралізувати його складно. Це не Антонівський міст, по якому ми можемо завдавати системних ударів. Для того, щоб нейтралізувати Кримський міст, щоб зруйнувати його, потрібні дуже великі і бойові засоби та засоби придушення системи ППО, які там розгорнула росія», — вважає Маломуж.

За прогнозом генерала, Кримський міст лишатиметься в перспективі ціллю для ЗСУ. Це станеться у разі проведення масштабного наступу на херсонському та запорізькому напрямках, коли руйнуватимуться ворожі штаби, склади та мости. Тоді з'явиться перспектива оточення росіян на півдні — це буде вирішальною фазою нашого успіху.

«І для того, щоб перекрити постачання озброєнь і техніки ворога, а тим більше створити паніку, це буде найважливішим фактором. Він відіграватиме як військову роль — недопущення поповнення резервів російської армії, так і головне морально-політичну, тому що загальна паніка і серед військових, і серед мирного населення, звичайно, призведе до серйозних змін у свідомості росіян. Це може спричинити масову втечу з Криму як військових, так і цивільних, які підтримують росію» , — прогнозує він.

Наразі у військовому та стратегічному плані гострої потреби у руйнуванні Кримського мосту генерал не бачить.

«Зараз ми не зможемо скоординувати всі сили, щоб завдати удару, який відіграє вирішальну роль у руйнуванні мосту, але при підготовці операції, при постачанні великих засобів сил і техніки, при концентрації вогневих можливостей, великих зарядів, у процесі спільної операції ми зможемо отримати максимальний ефект від руйнування мосту», — пояснив він.

З генералом Маломужем погоджується і військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков — на його думку, на даний момент існують важливіші цілі для ЗСУ, ніж знищення Кримського мосту.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Катков зазначив, що знищення Кримського мосту стане актуальним, коли йтиметься про сухопутну операцію зі звільнення півострова. Зараз же, на його думку, поразка мосту через Керченську протоку не дасть такого стратегічного результату.

Експерт вважає, що на даний момент після ураження військового аеродрому в Новофедорівці 9 серпня наступними цілями мають стати інші аеродроми, бази військово-морського флоту рф в окупованому Севастополі.

«Знищення аеродромів та баз ВМФ росії має практичне значення прямо зараз. Адже важливо, щоб, наприклад, росіяни не могли перекидати техніку через Крим», — пояснив експерт.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що росія не звинувачує ЗСУ у вибухах на кримському аеродромі в районі Новофедорівки лише з небажання визнати безсилля своєї ППО.

Фото Генштабу ЗСУ

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