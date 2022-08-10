Чому росія не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Криму: висновок американських експертів

У вибухах на кримському летовищі в районі Новофедорівки росія не звинувачує Україну, щоб не визнавати безсилля своєї ППО. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так було коли Україна потопила флагман російського Чорноморського флоту крейсер «Москва».

«Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не відкидає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару», — зазначили аналітики.

Зараз усіх хвилює питання, чим ударили по, здавалося б, невразливому летовищу у Криму.

Експерти припускають, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для використання у наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але зараз немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в етері «Дождя» заявив, що Україна не причетна до вибухів в окупованому Криму.

За його словами, причини вибухів могли бути будь-якими: від детонації боєприпасів, про які говорить міноборони росії, до недбальства у російській армії. Також не виключається партизанський рух.

Представники української влади прокоментували вибухи у Новофедорівці.

Президент Зеленський наголосив, що російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися звільненням півострова.

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