Вбивцю батька ексчемпіона світу з боксу застрелели у Монреалі

Чоловік, котрого підозрювали у вбивстві 64-річного батька ексчемпіона світу з боксу в середній вазі Давида Лем'є та ще однієї людини, ліквідований поліцією Монреаля при затриманні через тиждень після злочину, повідомляє The Sun. Зловмисник — 26-річний Абдулла Шейх, який, мабуть, страждав на психічні розлади і, як вважають, вибирав своїх жертв навмання, — чинив збройний опір і був застрелений.

Лем'є-старшого було вбито ще ввечері 2 серпня, коли він чекав на зупинці автобус. Ще однією жертвою став 48-річний Мохамед Салах Белхадж, співробітник місцевої психіатричної лікарні.

33-річний Давид Лем'є (43 перемоги, 36 з них — нокаутом, 5 поразок) повідомив про трагедію у сім'ї в соцмережі. «Спочивай з миром, тату», — написав знаменитий боксер, розмістивши в Instagram сімейні фотографії батька Андре.

Нагадаємо, що канадський боксер Давид Лем'є, який свого часу перемагав українця Максима Бурсака, став чемпіоном світу за версією IBF у середній вазі у 2015 році, здолавши одноголосним рішенням суддів француза Хассана Н'Дама. Щоправда, незабаром Лем'є втратив свій титул, програвши в об'єднавчому поєдинку Геннадію Головкіну з Казахстану, а пізніше поступився в бою за пояс WBO британцю Біллі Джо Сондерсу (у 2017-му) і в дуелі за чемпіонське звання WBC американцю Девіду Бенавідесу (в 2022-му). До речі, дружина Лем'є — дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Дженніфер Абель.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти вбили колишнього боксера збірної України та тренера.

Фото Instagram

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