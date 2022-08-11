«Отримати зможуть ті, хто раніше не мав грошової допомоги»: у Польщі біженцям з України дають по 500 злотих

Країни Європи та неурядові благодійні організації допомагають українськім біженцям, що вимушено покинули країну. Польський Червоний Хрест оголосив про видачу 1000 ваучерів для громадян України на суму 500 злотих. Нова програма допомоги біженцям з України стартувала 1 серпня. Ваучери нададуть, аби допомогти людям, які були змушені покинути свою країну, і намагаються почати нове життя в Польщі про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Біженці, щоб отримати ваучер, можуть з’явитися в штаб-квартиру Польського Червоного Хреста, що знаходиться у Кракові на вулиці Студенцькій, 19. Право отримати ваучери мають особи, які вперше перетнули кордон Польщі після 24 лютого 2022 року, які раніше не користувалися грошовою допомогою Польського Червоного Хреста».

Заявку на ваучер на суму 500 злотих може отримати сім’я, тобто один із батьків або законний опікун принаймні однієї дитини, особа старше 50 років, яка проживає в самостійному домогосподарстві, або опікун особи з інвалідністю. Для отримання ваучера необхідно надати документи та дані на кожного члена сім'ї.

Раніше «ФАКТИ» писали про порядок отримання допомоги на дітей від німецького уряду.



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