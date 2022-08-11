«Диявол б'ється у конвульсіях»: астрологиня назвала страшні дати, коли в Києві та області можливі «прильоти»

Фіналістка чотирнадцятого сезону українського містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Рубіна Цибульська попередила про загрозу ударів по Києву та Київській області до кінця серпня.

Про це вона сказала у прогнозі на своєму YouTube-каналі, розклавши карти.

За словами астрологині, найнебезпечнішими будуть дні з 18 по 23 серпня.

«Цей місяць дуже емоційний і агресивний. І агресор, диявол, б'ється у конвульсіях від того, що він не отримав те, що задумав. Його плани захопити заплановані території впали… Цей місяць особливо напружений, бо диявол щось задумав дуже страшне. Не хочу вас лякати, але передчуття погане» — попередила експертка.

Говорячи про загрозу обстрілів Києва, Цибульська зазначила, що у місті очікуються «прильоти» та удари.

«І ніби в один день не одні ракети летітимуть, буде вогонь, велика руйнація та жертви. З 18 по 23 число — дні особливо небезпечні для мирних жителів. Розклад показує великий вибух з жертвами та вогнем. Будьте особливо обережні у ці дні, уникайте скупчень людей — торгових центрів, вокзалів… Загроза є, але багато відбиватиметься силами України», — попередила вона.

Також Цибульська згадала посилення заходів у столиці та підписання якихось важливих документів, які вплинуть на багатьох й надалі можуть стати проблемою для України.

Проте, на думку астрологині, у серпні з'являться ознаки, що дають надію щодо закінчення війни.

«Диявол поступово здає назад», — сказала вона.

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медведецька також прогнозує, що у серпні високий ризик ескалації — може йтися як про наступ ворога, так і про контрнаступ, а також про негативний розвиток подій на Запорізькій АЕС.

Як повідомляли «ФАКТИ», у серпні також буде приємна та красива подія — зорепад Персеїди, під час піка якого варто загадати бажання.

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