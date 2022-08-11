Міжнародна організація зупиняє прийом заявок на виплати українським сім'ям з дітьми: у чому причина

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) з неділі, 14 серпня, призупинить прийом заявок на виплату грошової допомоги для українських сімей «Спільно».



Прийом заявок закриється з 23:00, повідомили у ЮНІСЕФ Україна у Facebook.



У фонді повідомили, що прийом призупиниться для того, щоб ЮНІСЕФ зміг опрацювати заявки та виплати сім'ям, які подали заявки після 15 червня та ще не отримали допомоги.



Усі заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.



Також повідомляється, що станом на 10 серпня ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тисячам сімей, які виховують 331 тисячу дітей, у тому числі 33 тисячі дітей з інвалідністю.

Програма передбачає фінансову підтримку багатодітним сім'ям та сім'ям з дітьми з інвалідністю незалежно від наявності статусу ВПО.



Сім'ї одержують 2200 гривень на кожного члена протягом 3 місяців.



Водночас міжнародна організація УВКБ ООН продовжує допомагати українським пенсіонерам. Гроші виділені на допомогу 65 тисячам людей похилого віку, які не є переселенцями.



Суму у 6600 грн пенсіонери можуть отримати протягом трьох місяців.

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