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Гроші

ООН матеріально допоможе українським пенсіонерам: як оформити виплату

17:07 29 липня 2022
гривні

Міжнародні гуманітарні організації надають допомогу українцям, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Наразі міжнародна організація УВКБ ООН виділила гроші на допомогу 65 тисячам українських пенсіонерів, які не є переселенцями, повідомляє «Соціальна платформа».

Пенсіонери можуть отримати 6600 грн протягом трьох місяців.

Заявку на отримання допомоги потрібно подати онлайн через платформу «Допомога».

Як це зробити:
1. Перейдіть до розділу «Виплати від міжнародних організацій».
2. Натисніть кнопку «Заповнити заявку на допомогу».
3. Виберіть свій соціальний статус (Пенсіонер).
4. Заповніть дані про себе (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП (ІПН) — ідентифікаційний код, дату народження та номер телефону).
5. Вкажіть номер IBAN (номер банківського рахунку), якщо його немає — виберіть пункт «Відсутня картка» і в такому разі можна буде отримати кошти через «Укрпошту».

Зазначається, що заповнення заявки не гарантує отримання грошей.

Гроші отримають лише 65 тисяч пенсіонерів. Перевага надаватиметься найбільш уразливим категоріям — наприклад, з найменшою пенсією.

У разі неотримання коштів від ООН, пенсіонери, зареєстровані на «Допомозі», можуть претендувати на кошти, які надходитимуть від інших міжнародних організацій у майбутньому.

Заявку на допомогу міжнародним організаціям може подати будь-який українець. Але це не гарантує 100% отримання грошей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «ПриватБанк» почав виплачувати українцям допомогу від Червоного Хреста.

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