Парламент Латвії оголосив росію країною-спонсором тероризму

У четвер, 11 серпня, парламент Латвії оголосив росію державою-спонсором тероризму. «Для досягнення цілей своєї незаконної, агресивної війни росія прагне залякати та деморалізувати український народ та збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну. Тобто росія робить це насильство для досягнення політичних цілей», — наголосив Ріхардс Колс, голова комітету Сейму Латвії зі закордонних справ.

Сейм закликав країни-однодумці підтримати таке визначення росії. Нагадаємо, дискусія про те оголошувати росію спонсором тероризму чи ні йде на Заході вже кілька тижнів. Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає проти такого рішення. Він вважає, що це не принесе користі. У Конгресі США вважають інакше.

Прихильників оголошення росії спонсором тероризму стає дедалі більше. Вони наголошують, що таке рішення допоможе посилити міжнародну ізоляцію росії. Сейм Латвії у своїй заяві закликав ЄС негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам росії та білорусі.

Це питання теж викликало суперечки. У Європі скасування видачі віз росіянам підтримують також Литва, Естонія, Чехія, Польща. Німеччина виявляє поки що стриману позицію. У Берліні заявили, що питання вирішуватиметься на рівні Євросоюзу.

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