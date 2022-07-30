Визнання росії спонсором тероризму: Блінкен пояснив, чому не готовий ухвалити таке рішення

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно вперше з початку війни в Україні поспілкувався з міністром закордонних справ росії Сергіїм Лавровим, пояснив свою позицію щодо визнання рф державою-спонсором тероризму.

Блінкен не готовий ухвалити таке рішення, цитує ВВС публікацію в газеті New York Times.

Аргументуючи свою позицію, держсекретар США Блінкен повідомив, що визнання росії спонсором тероризму змусить ввести санкції проти деяких інших країн-союзників США, які підтримують ділові відносини з рф.

«Ціна, яку ми та інші країни змусили платити росію, дорівнює тій, яка була б внаслідок визнання росії країною-спонсором тероризму. Тобто практичні наслідки того, що ми вже робимо, ті ж самі», — заявив Ентоні Блінкен журналістам.

Нещодавно Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що рекомендує Держдепартаменту (якому належить право ухвалювати такі рішення) визнати росію державою-спонсором тероризму за кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни і в Україні з 2014 року.

Речниця Палати представників Ненсі Пелосі попередила держсекретаря Блінкена, що якщо він не оголосить росію державою-спонсором тероризму, це зробить Конгрес. Для реалізації цього наміру підготовлений відповідний законопроект.

На даний момент у списку спонсорів тероризму є чотири країни: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран. Рішення про включення рф до цього списку дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американських судах та отримувати компенсацію за рахунок заарештованих російських державних активів.

Раніше президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту «Великої сімки» в ФРН запропонував п’ять конкретних кроків для приборкання російської агресії. «Це — дієві гарантії безпеки для України; надання Україні сучасних систем протиракетної оборони та постачання достатнього обсягу зброї; відновлення українського аграрного експорту; визнання росії державою — спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів, а також післявоєнна відбудова України», — наголосив Зеленський.

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