Міг спокійно відсидітись у тилу: під Бахмутом загинув колишній мер міста на Прикарпатті, двічі депутат районної ради

У районі Бахмута Донецької області загинув колишній міський голова Тлумача (Івано-Франківська область) Роман Круховський. За кілька днів до цього, 29 липня, йому виповнилося 42 роки.

Круховський служив гранатометником 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади з Коломиї. Загинув від ворожого авіаційного удару.

Відразу після початку широкомасштабної війни він записався до тероборони. Через два місяці перевівся до 10-ї бригади у Коломиї. За півтора місяця навчань виїхав на фронт.



У Тлумачі Круховського знають практично всі, пише «Обозреватель».



Він двічі був депутатом районної ради, мером став у 2016 році та намагався зробити якнайбільше для рідного міста.



Очевидці кажуть, що все місто проводжало свого колишнього мера навколішки.

У загиблого залишилася дружина та двоє синів 14 та 18 років.

Нагадаємо, на початку серпня у бою загинув командир військової частини полковник Олег Дегтярьов.

У липні на фронті загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв, котрий воював на передовій з 2014 року.

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