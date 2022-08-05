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Суспільство та люди

«Пройшов усі звання від лейтенанта до полковника»: на фронті загинув герой — мужній офіцер ЗСУ

19:23 5 серпня 2022
Полковник Дегтярьов

В бою загинув командир військової частини, яка боронить Україну на сході — полковник Олег Дегтярьов, який за час військової служби пройшов всі звання від лейтенанта до полковника.

Як повідомили у Facebook Сухопутних військ України, смерть зустріла молодого офіцера під час надання допомоги своїм бійцям на найнебезпечнішій ділянці удару противника.

Підлеглі називали його Валерійовичем, і до кожного він мав свій індивідуальний підхід, завжди слухав, давав пораду, допомагав.

«Коли на територію частини заіжджав Валерійович, одразу жвавішало. Всі знали — приїхав Батько, командир, наставник і великий друг усього великого військового колективу», — згадують про нього бойові побратими.

Тож Олег Валерійович завжди буде прикладом для майбутніх поколінь захисників України, а українські військові обіцяють — обов’язково помстяться за його смерть!

Нагадаємо, у липні на фронті загинув також командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв, який воював на передовій з 2014 року.

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