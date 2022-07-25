Зірвав наступ ворога на Миколаїв та Одесу: загинув командир 28-ї мехбригади ЗСУ полковник Віталій Гуляєв

23 липня загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв, який воював на передовій з 2014 року. Командиром одеської бригади він став у вересні 2021 року.

«Загинув Віталій Гуляєв. Добре знайома і дуже близька мені людина. Відчуваю особисту втрату і раптову порожнечу. Востаннє зустрічалися на Півдні буквально пару тижнів тому. Тоді ми привезли хлопцям „гостинці“: пікапи, Старлінки, генератори. Так, наче це було вчора. Так, неначе й досі бачу і чую його — командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу», — пише у соцмережах п'ятий президент України Петро Порошенко.

На початку широкомасштабного вторгнення рашисти намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Тоді в бой з ворогом вступили бійці одеської бригади під керівництвом Гуляєва.

«Це була смілива людина, справжній фанат своєї справи, військовий, якого поважали. Я знав його особисто, мав честь називати його товаришем», — написав у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко та додав, що в Одесі та на Одещині неодмінно мають зʼявитися вулиці імені полковника Гуляєва.

Віталій Гуляєв народився у місті Шостка на Сумщині. У 2014 році очолив 13-й батальон тероборони Чернігівщини, який згодов став 13-м окремим мотопіхотним батальйоном. Влітку 2015 року підрозділ увійшов до складу 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ». Офіцер служив у 93-тій окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», був начштаба 28-мої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, а потім став її командиром. Він загинув внаслідок ракетного обстрілу.

Нагадаємо, що у червні цього року на сході загинув засновник та багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин, а у липні під Лисичанськом — командир білоруського батальйону «Волат» Іван Марчук.

Також у червні не стало й комбата 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців, Народного Героя України Андрія Верхогляда.

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