На початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну відома мережа американського ресторану швидкого харчування McDonald's заявила про припинення своєї роботи в країні — мовляв, це небезпечно для їхніх співробітників та відвідувачів.



Утім заробітну плату їм увесь час платили.



А в мережах час від часу виникали розмови про те, що незабаром українці знову зможуть скуштувати улюблені фрі та гамбургери. Проте все це було на рівні розмов. Але 11 серпня компанія заявила, що має намір поновити роботу в Україні.



«Ми багато спілкувалися з нашими працівниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються, де це можна зробити безпечно та відповідально, — йдеться у заяві компанії. — В останні місяці віра в те, що це додасть невелике, але важливе відчуття нормальності, зміцнилось.

А українські чиновники зазначали, що підприємства, що відновлюють роботу, підтримають місцеву економіку та український народ. Після тривалих консультацій та обговорень з українськими посадовими особами, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з проханням наших співробітників повернутись до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу. Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами займатимемося відновленням ланцюгів постачання продуктів до ресторанів, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів та співробітників у робоче середовище, а також запровадженням розширених процедур та протоколів для забезпечення безпеки наших людей та клієнтів».

Додамо, що окрім гуманітарної допомоги Україні компанія McDonald's повністю пішла з російського ринку, а приміщення продали іншій мережі фаст-фуду.

Про те, які ще світові бренди пішли з російського ринку, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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