Подвійна мораль німецького гіганта: відому компанію запідозрили у постачанні путінському режиму товарів подвійного призначення

Після скандального рішення уряду Канади про постачання росії турбін Siemens ще одна німецька компанія може опинитися в епіцентрі міжнародного скандалу. Так, відомий виробник Bosch, вироби якого росія використовувала для виготовлення бронетехніки, ймовірно, продовжила співпрацю з путінським режимом. Хоча раніше представники гіганта переконували, що не робитимуть цього.



Про це пише 24 канал .

За даними джерел телеканалу, каналу серед українських перевізників, для перевезення вантажів подвійного призначення до росії або принаймні на певному етапі шляху, зважаючи на все, використовують польську компанію, яку заснувала українка. Йдеться про Марину Маляренко, яка володіє зареєстрованою у Варшаві компанією Alesco tsl sp. z oo Вона помилково виклала у чат співтовариства перевізників товарно-транспортну накладну, що свідчить про те, що Bosch нібито завозить до росії товари подвійного призначення, які використовуються при виготовленні військової техніки.



Згідно з документом, ТОВ Robert Bosch Saratov замовила в іншого німецького виробника Nabaltec AG 20 тонн оксиду алюмінію — хімічної речовини, що входить до товарів подвійного призначення.



Товар можуть використовувати в нафтопереробній, хімічній та автомобільній галузях.

У товарній накладній зазначено, що фірма українки Alesco на замовлення російської філії Bosch займалася перевезенням 20 паллетів речовини NABALOX® NO 105−71 RA.



У коді товару, що транспортується, зазначений європейський митний класифікатор 28 182 000, який відповідає оксиду алюмінію.

У росії оксид алюмінію має класифікатор 281 820 000 і входить до списку товарів подвійного призначення. Експерти кажуть, що останні цифри класифікації можуть різнитися в окремих країнах, тому в росії вказано додатковий 0.



Згідно з офіційним релізом Bosch від 18 березня 2022 року, компанія має згорнути постачання та виробництво продукції, яка може використовуватися росіянами в «нецивільних» цілях. Про це писав також глава МЗС України Дмитро Кулеба, який зазначив, що Bosch має вийти з російського ринку.



Нагадаємо, що вперше про деталі Bosch заговорили тоді, коли українські військові захопили російський броньований автомобіль «Тигр», зенітний комплекс «Панцир» та інше смертоносне залізо. Під капотом «Тигра» та «Панцирі» було виявлено деталі німецької компанії Bosch.



Незадовго до цього в офіційному листі від компанії екс-міністру Кабміну Дмитру Дубілету Bosch вказали, що перестали приймати заявки від російських автовиробників і зупинили постачання продукції для них.



Вже в липні цього року філія німецького гіганта почала замовляти потрібну для виробництва в росії продукцію.



Так, навантаження потрібної німцям у росії продукції проходило 29 липня у німецькому Швандорфі. Після цього тягач та причіп із номерами WGM 5145C/WGM2378P відвозив вантаж до польського складу.



За словами перевізника Юрія Марчука, який описав ситуацію у своєму Facebook, власниця Alesco не могла не знати про те, що одержувачем вантажу є зареєстрована в росії компанія, адже в документах вказана адреса кінцевої доставки товару — місто Енгельс, Саратовської області. Саме за цією адресою зареєстровано ТОВ «Роберт Бош Саратов».



Більше того, швидше за все, не йдеться про виготовлення побутової техніки, адже ця філія німецького гіганта спеціалізується саме на виготовленні автокомпонентів.



Зазначимо, що згідно з даними з відкритих реєстрів, єдиним засновником ТОВ «Роберт Бош Саратов» є німецька компанія Robert Bosch GmbH, яка володіє часткою у розмірі 104,774 млн. російських рублів, що становить 100% статутного капіталу російської компанії.

Таким чином, російська компанія, що повністю належить німецькій компанії Bosch, здійснює закупівлю товарів подвійного призначення у німецької компанії Nabaltec AG. Зокрема, останнє відоме постачання здійснювалося 29 липня 2022 року, незважаючи на санкції, запроваджені Європейським Союзом.

«З відкритих джерел ми знаємо, що продукція Bosch встановлювалася на російській військовій техніці. Згідно з позицією 0С002 єдиного списку товарів подвійного використання, товар за кодом 281 820 000 (оксид алюмінію) є саме таким товаром. Зрозуміло, що польські митники не пропустили б підсанкційну продукцію, але ми не знаємо, для виготовлення яких саме деталей німецька фірма замовила цей товар. Не можна виключати, що йдеться про так званий business as usual, а німці просто продовжують допомагати росії, роблячи це обхідними шляхами», — зазначили 24 каналу в коментарі співробітники української митної служби.

Отже, цілком імовірно, що Bosch на всі обіцянки відновлює свою діяльність у росії, або ж завозить для шляху необхідні для виготовлення військової техніки товари.

Експерт-аналітик Борис Кушнірук зазначає, що історія з обходом санкцій для Bosch — не нова. За його словами, німці в цьому плані «не страждають на великі комплекси». Щоправда, перевіркою того, чи використовує росія у військовій техніці деталі Bosch, повинні займатися відповідними структурами. Це питання розвідки.

Єдине, що може робити Україна — висловлювати із цього приводу протести, а також передавати інформацію США, оскільки американці до таких речей ставляться критично, — вважає економіст.

Крім того, на думку експерта, росія використовує так званий паралельний імпорт для ввезення заборонених товарів через посередників. Однак, коли йдеться про товари подвійного використання, Bosch зобов'язана контролювати кінцевого покупця. Тому в цьому випадку є підстави вимагати санкцій щодо цієї компанії.

За словами Кушнірука, репутаційна складова для німців може мати не таке суттєве значення. У той же час, коли з цього приводу порушать кримінальні справи, фінансові питання підуть — це інше.

Єдиний механізм — щоб українська сторона оголосила, що Bosch може продовжувати діяльність, спрямовану на вбивство українських громадян. Має бути певний санкційний тиск через німецький уряд, — наголосив Кушнірук.

Економіст підкреслив, що розголос має бути і через дипломатичні канали та звернення до країн НАТО. Потрібно повідомляти, що поки країни НАТО допомагають нам зупинити росію, німецькі компанії сприяють країні-агресору.

Нагадаємо, що в Європарламенті вважають — якщо путін побачить, що може чинити тиск на Європейський Союз та окремих його членів для досягнення винятків із санкційного режиму, то це лише посилить тиск з боку Росії.

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