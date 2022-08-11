Погодилися стати братовбивцями: названа кількість білорусів, які мають намір брати участь у війні проти України

До 13 тисяч білоруських діючих та колишніх військових погодилися брати участь у війні росії проти України.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«Вздовж держкордону України розгорнуті і виконують завдання у прикордонних з Україною районах шість батальйонів Збройних сил білорусі. Загалом, за наявними даними, росія продовжує втягувати білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих та колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України», — заявив Громов.

За його словами, головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода за участь у повномасштабній війні, оскільки «жодного ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає, і ніхто не вірить у денацифікацію».

Нагадаємо, раніше білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території — до 13 серпня .

444

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram