За спробами росії втягнути білорусь у війну стоїть бажання утилізувати її армію, — Подоляк

росія, яка мала намір за два тижні захопити Україну, воює вже майже чотири місяці. Втрати окупантів постійно зростають, в армії росії з'являється все більше і більше дезертирів, кремлю не вистачає людського ресурсу.

Поповнення шукають не лише у приватних військових компаніях, а й на зоні.

путін не залишає надії втягнути у війну армію білорусі, до чого поки не готовий лукашенко.



На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, спробою втягнути білорусь у війну в Україні кремль має на меті ослаблення режиму лукашенка.

«Слід розуміти, що за спробами втягування білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом лукашенка. Далі — поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі», — написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, в українській розвідці вважають, що прямий військовий наступ з білорусі в Україну малоймовірний, хоча загроза вторгнення з півночі зберігається.

Фото Белта

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter