Проведе за ґратами 12 років: в Україні засудили зрадника, який допомагав ворогові захоплювати Лисичанськ

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області виніс суворий вирок інформатору російської спецслужби, який «зливав» ворогу розвіддані і допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ. За рішенням Феміди зрадник проведе за гратами наступні 12 років.



Як повідомляють у СБУ, громадянин України потрапив у поле зору фсб під час відбування покарання у колонії на території рф і напередодні повномасштабного вторгнення ворог «закинув» його в Україну для здійснення розвідувально-підривної діяльності у районі операції Об’єднаних сил.



Інформатор збирав та передавав куратору відомості про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії на території Лисичанська. Пізніше він коригував і артилерійський вогонь противника по місту, отримуючи від російських спецслужб грошову винагороду.



Під час затримання, яке відбулося у квітні 2022 року, СБУ вилучила засоби зв’язку із голосовими повідомленнями, листування в месенджерах, які підтверджують вчинення злочину.



Суд визнав жителя нині окупованого міста винним за частиною 7 статті 111−1 («Надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України») Кримінального кодексу.

Нагадаємо, напередодні у Харкові затримали інформаторів ворога, якими виявились 50-річний та 46-річний колишні співробітники правоохоронних органів.

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