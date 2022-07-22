Фотографували військових та збирали дані для ворога: у Києві затримали двох шпигунів рф

Завдяки пильності громадян та рішучих дій бійців Національної гвардії у Києві затримали двох чоловіків, які, як потім виявилось, збирали інформацію для ворога.

Про це повідомили у Північному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії.

Зазначається, що першим було затримано чоловіка, який фотографував і знімав військовослужбовців та місце їх розташування. При собі шпигун мав пристрій для відстрілу гумовими кулями «Форт-12» (подібні до війни видавалися українським поліцейським) із простроченим дозволом на носіння зброї.

Затриманого передали до Служби безпеки України.

Того ж дня у столиці затримали 51-річного донеччанина. Він знімав контрольно-пропускний пункт та прилеглу територію. При собі чоловік мав документи одного із російських підприємств.

Нацгвардійці виявили в його телефоні російські номери телефонів і листування з абонентами з рф. Також з'ясувалося, що чоловік спілкувався у чатах проросійських гуртів у Telegram-каналах.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні України у Чернігівській області.

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