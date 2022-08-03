«Їм немає прощення»: затримали харків’ян, які зливали рашистам позиції ЗСУ

Спецслужби України продовжують виявляти колаборантів та зрадників. Так, у Харкові затримали інформаторів ворога, якими виявились 50-річний та 46-річний колишні співробітники правоохоронних органів. Про це повідомляє СБУ у Харківській області:

«Дані особи працюють у приватній фінансовій фірмі та вільно пересувалися по місту і області на службовому автомобілі. Вони могли безперешкодно знімати позиції українських бійців на Харківщині, оскільки користувались службовим становищем. Під час розвідування українських позицій зловмисники здійснювали фото та відеозаписи із зображенням місцеперебування позицій, озброєння, укріплень ЗС України, а також координати об’єктів міської інфраструктури».

А вже зібрані дані зрадники регулярно передавали представникам рф у загальнодоступну проросійську групу, яку адмініструють спецслужби країни-агресора. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Хоча користувачі соцмереж більш радикальні і пишуть, що «зрадникам нема прощення», і пропонують таких «розстрілювати на місці».

Нагадаємо, днями СБУ затримала небезпечного російського диверсанта, який передавав ворогу дані для ракетного обстрілу.

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