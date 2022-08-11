Українці можуть отримати у Чехії безкоштовну медичну допомогу: як це зробити

Українці, які виїхали до Чехії, рятуючись від війни, можуть отримати там тимчасовий захист та медичну страховку на термін 150 днів.

У такому разі вони мають право користуватися тими самими медпослугами, як і громадяни Чехії. Про це повідомляє МОЗ з посиланням на правила державного страхування у Чехії.



Держстрахування покриває майже всі медичні випадки, а також частково чи повністю витрати на ліки.

Якщо перші 150 днів перебування у Чехії з візою тимчасового захисту медичне страхування для українців оплачує держава, то після цього терміну умови змінюються.

Безкоштовною залишається медична страховка для дітей віком до 18 років та пенсіонерів після 65 років.

Для решти українців медичне страхування стає платним. Страховку може сплачувати роботодавець, якщо людина влаштувалася працювати. Можна сплачувати страховку самостійно. Це понад 2 тисячі крон на місяць.

Українці, які приїхали до Чехії, але не оформили тимчасового захисту, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів, перелік яких знаходиться на сайті www.lekariproukrajinu. Серед них є лікарі, які розмовляють українською чи російською мовами.

Безкоштовну невідкладну медичну допомогу українцям з тимчасовим захистом можна отримати без страховки у державних лікарнях Чехії.

Список та контакти таких установ наведено на сайті Міністерства охорони здоров'я Чехії.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українським біженцям безкоштовно отримати медичну допомогу у Польщі.

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