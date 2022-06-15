Українських біженців у Чехії позбавлять виплат: кого це стосується

У Чехії парламент підтримав рішення щодо обмеження виплат українським біженцям гуманітарної допомоги у розмірі 5000 крон (200 євро).

Як повідомляє radio.cz, гроші не виділятимуться тим українцям, яким чеська держава безкоштовно забезпечує проживання, харчування та гігієнічні засоби. Держава також перевірятиме, чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за заявленими ними адресами. Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.

Чеський «тимчасовий захист» також не надається біженцям з України, які одночасно володіють паспортами інших країн Європейського Союзу. Продовжено заборону на оформлення віз та дозволів на перебування в Чехії громадянам росії та білорусі.

Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.

Також повідомляється, що у ніч на 16 червня у Празі закривають Центр, який приймав українських біженців. Це пов'язано з перевантаженістю мегаполісу порівняно з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю. Реєстрацію біженців забезпечать у центрах інших чеських регіонах.

Раніше повідомлялося, що польська влада позбавлятиме біженців соціальних виплат у рамках програми «Сім'я 500+», якщо вони виїдуть в Україну більш ніж на 30 днів.

Фото Pixabay

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