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В Україні зросли ціни на низку продуктів: якими товарами варто запасатися на майбутнє

17:51 11 серпня 2022
продукти

В Україні у липні цього року, порівняно з липнем 2021 року, значно зросли ціни на низку продуктів. Про це сказано на сайті Державної служби статистики.

Приміром, ціни на овочі зросли майже на 102%, макарони — на 29%, рибу — на 32,5%, цукор — на 19%. А ціни на хліб та вершкове масло зросли на 37% та 25% відповідно.

За даними Мінфіну:

Водночас одяг та взуття подешевшали на 3,4% та 2,4% відповідно.

При цьому пояснюється, що підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,6% відбулося переважно через подорожчання природного газу на 5,9%.

Ціни на транспорт зросли на 40,4% насамперед унаслідок подорожчання палива та олій на 77,7%. Проїзд у автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 37%, у залізничному — на 10%.

Якщо припустити, що тенденція до подорожчання товарів найближчим часом збережеться, то можна зробити висновок, які товари та продукти можуть подорожчати найближчими тижнями, та зробити всі необхідні запаси.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні уряд ухвалив постанову, згідно з якою ціни на основні продукти, ліки та паливо регулюються державою.

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