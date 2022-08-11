Естонія закриває в'їзд для росіян за шенгенськими візами

З 18 серпня Естонія закриває в'їзд на свою територію громадянам росії з естонськими шенгенськими візами. Про це заявив 11 серпня глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. «За тиждень буде застосовуватися санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою російським громадянам. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Однак власникам віз буде заборонено в'їзд до Естонії», — пояснив він.

Виняток буде зроблено для близьких родичів естонських громадян та власників посвідки на проживання в Естонії, російських дипломатів та членів їхніх сімей, співробітників транспортних компаній, а також тих, хто в'їжджає до країни з гуманітарних міркувань.

В Естонію, як і раніше, можна буде в'їхати з візами, які видали росіянам інші країни Шенгенської зони. Однак Рейнсалу попередив, що Таллінн уже розглядає варіанти того, як заборонити в'їзд до країни росіян з будь-якими шенгенськими візами.

«Можливість для російських громадян масово відвідувати Естонію чи Європу через Естонію не відповідає духу запроваджених нами санкцій. Росія не повинна мати можливості продовжувати нормальне міжнародне життя на рівні своїх громадян», — підкреслив Рейнсалу.

Міністр зазначив також, що Естонія припинить найближчим часом видачу росіянам віз для роботи, навчання та ведення бізнесу. Російським студентам, які завершують навчання в естонських вишах, посвідку на проживання в республіці продовжать на один рік. Таллінн підтримує повну заборону на видачу віз росіянам на рівні Євросоюзу.

Першою припинила видачу будь-яких віз громадянам росії Латвія. Рішення набуло чинності 4 серпня. Як повідомляли «ФАКТИ», 11 серпня Сейм Латвії визнав росію державою-спонсором тероризму.

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