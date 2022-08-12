«Тому що тут утискають російськомовних»: донька головного дзюдоїста країни «забанила» для себе українську мову (відео)

Дочка президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка Єлизавета потрапила у мовний скандал, виступивши з хамськими нападками на державну мову і заявивши про «утиски російськомовних». Більше того, дівчина заявила, що принципово не перейде на українську мову.

«Я живу в місті Дніпро, де всі одвічно говорять українською… Ой! Російською мовою, — висловилася Єлизавета Кошляк у своєму блозі в Instagram. — Тут ніби українською, але суржиком базарять. У мене няня базарила, у мене чоловік із села, і він там усе життя говорив українською, і зараз теж може говорити суржиком.

Я в школі вчила українську мову, у нас хороша «училка» була, я читала твори українською. Але я не переходитиму на українську суто тому, що є якісь дол****би, які мені розповідають: «Через таких, як ти, ми страждаємо». Ні, бл**ь, через таких, як ви, ми страждаємо. Через таких людей, котрі створюють ще більше проблем. Чому кажуть, що в нас війна? Тому що тут обмежують російськомовних".

Увага! На відео є ненормативна лексика!

«А хто тебе утискав і в чому саме?», «Що ж сказати? Дуже інтелектуальна, розумна і мисляча дівчина… Сумно, що такого „добра“ на сході країни, таки не мало і це біда», «Збирай манатки і вперед у московію, тупа мавпо!», «Та ти навіть російською не вмієш правильно говорити, ганьбище!», «Через кілька днів чекайте відео з вибаченнями. Де вона буде брехати, як любить Україну та українську мову. Про рівень інтелекту говорити немає сенсу, бо його немає», «Мабуть, дівчинка хоче на екскурсію в окуповані території через розстріляні машини з дітьми, через фільтраційні табори, де її улюблені російськомовні асвабадітєлі будуть її роздягати, оглядати як худобу, перевіряти телефони, допитувати, і хтозна, чим це закінчитися і де», «Проблема, що вона не говорить ні російською, ні українською, а на фені», «Потрібного виховання нема. росія велика, уперед, там буде все добре! Чого тут мучитися», — обурюється мережа (до речі, сторінка Єлизавети Кошляк в Instagram вже недоступна).

Зазначимо, що, за інформацією ЗМІ, 26-річна випускниця університету імені Альфреда Нобеля Єлизавета Кошляк все життя мріяла пов'язати себе з телебаченням, у дитинстві брала участь у різних зйомках, а пізніше була ведучою кількох передач на 34-му телеканалі у Дніпрі.

Що ж до її батька Михайла Кошляка (до речі, депутата Дніпропетровської обласної ради від забороненої партії ОПЗЖ), який свого часу ставав переможцем і призером чемпіонатів України з дзюдо, а пізніше здобув нагороди європейських і світових першостей серед ветеранів, то національну федерацію він очолив 2020 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу та Європи з дзюдо Георгій Зантарая розкритикував міжнародну федерацію за «пасивну підтримку війни».

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